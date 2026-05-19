Un soggetto che deve scontare quasi 8 anni in carcere arrestato dalla Polizia di Stato di Bologna

Pochi giorni fa, la Polizia di Stato di Bologna ha rintracciato e tratto in arresto un cittadino di origine marocchina pluripregiudicato, classe 1984, destinatario di un ordine di carcerazione della durata di 7 anni e 10 mesi.

Le attività di controllo del territorio, intensificate grazie alla costante presenza delle pattuglie e alla profonda conoscenza del contesto locale da parte degli operatori del Commissariato Bolognina Pontevecchio, hanno consentito di rintracciare il soggetto in Via del Lavoro. Lo stesso, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è gravato da numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che condanne per reati contro il patrimonio. Lo stesso è stato subito riconosciuto dagli Operatori in quanto responsabile, qualche anno fa, di un tentativo di truffa dopo aver provato a vendere bicilette rubate.

Il soggetto è stato condotto presso la locale Casa Circondariale “Rocco d’Amato” dove dovrà scontare una pena di 7 anni, 10 mesi e 11 giorni oltre al pagamento di una multa pecuniaria e alla sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’operazione conferma l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, attraverso un’attenta attività di prevenzione e monitoraggio.