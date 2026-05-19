Terrore a Modena: custodia cautelare in carcere per il 31enne indiziato di strage

Questo pomeriggio, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla Procura nei confronti del 31enne residente a Ravarino gravemente indiziato del delitto di strage, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere, in conformità a quanto richiesto.
Il Giudice ha inoltre disposto che l’Amministrazione penitenziaria sottoponga ad un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell’indagato, con l’eventuale trasferimento al bisogno presso Reparti specializzati, da individuare a cura della medesima Amministrazione con comunicazione all’Autorità Giudiziaria.