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Reggio Emilia, sorpreso rubare in un minimarket fugge spruzzando spray urticante al commerciante

CronacaReggio Emilia
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La scorsa notte, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Reggio Emilia sono intervenuti in Corso Garibaldi a seguito di una chiamata d’emergenza pervenuta al 112, riguardante una rapina consumata all’interno di un minimarket.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno sconosciuto, verosimilmente di origine nordafricana, si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale riuscendo ad asportare alcuni generi alimentari. Sorpreso dal gestore del locale, al fine di assicurarsi la fuga e guadagnare l’uscita, il malvivente ha spruzzato dello spray urticante al volto del commerciante, dileguandosi subito dopo per le vie limitrofe. Il titolare del minimarket è stato immediatamente soccorso e trasportato dagli operatori sanitari presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per gli accertamenti e le cure del caso. Sul luogo dell’aggressione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro la bomboletta di spray al peperoncino utilizzata dal malvivente. Si indaga per identificare il responsabile.

















Redazione 1

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