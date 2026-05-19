Domenica 24 maggio Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: a Mirandola (Modena) apertura gratuita di Villa La Personala

In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane in programma domenica 24 maggio, Villa La Personala a San Giacomo Roncole, nei pressi di Mirandola (MO), apre le proprie porte per una serie di visite gratuite al pubblico dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 (per informazioni e prenotazioni obbligatorie chiamare il telefono 0535 168 0657 o visitare il sito www.lapersonala.com).

“La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è sicuramente un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali” commenta Beatrice Fontaine, presidente ADSI Emilia Romagna. “L’iniziativa vuole evidenziare anche l’importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato. Si tratta di beni vincolati che sono espressione delle radici più profonde dell’identità e della cultura italiana, da proteggere e tramandare alle nuove generazioni”.

Non a caso il tema dell’edizione 2026 è “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”. Un concetto molto importante che mette in risalto la responsabilità del prendersi cura di beni che non sono solo da conservare, ma da valorizzare e rendere fruibili all’interno delle comunità di riferimento, perché possano continuare a generare valore culturale, sociale ed economico.

“L’obiettivo di questa Giornata è anche quello di far riflettere sulla necessità di favorire la tutela e la manutenzione di questa infrastruttura culturale del nostro Paese, idealmente con strumenti di supporto che consentano una gestione proattiva e una pianificazione di medio e lungo periodo” spiega Fontaine. “L’obiettivo è quello di far sì che questi beni diffusi continuino ad essere una risorsa per il territorio, in particolare modo per quelle zone periferiche e lontane dai grandi centri urbani, e per le generazioni future. Per questo motivo continuiamo il dialogo con le Istituzioni, come già avvenuto positivamente nell’ultimo periodo, per definire insieme nuove strategie orientate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale”.

Villa La Personala, il cui nome deriva dalla famiglia che possedeva l’edificio nel Cinquecento, ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nel territorio modenese: sia come sede a livello amministrativo della giustizia ordinaria, sia come luogo rinomato dove le famiglie nobili dell’epoca amavano fermarsi quando si trovavano nelle vicinanze. Non a caso nel 1701 vi ha alloggiato il principe Eugenio di Savoia, comandante supremo dell’esercito imperiale, dopo avere occupato Mirandola. Successivamente, nel 1912, il conte Guido Personali ha restaurato tutta la villa. Dopo che, nel 2012, il tragico terremoto, che ha colpito tutta la bassa modenese, ha provocato ingenti danni, compreso il crollo della torre, che svettava dal 1100, da diversi anni Villa La Personala ha ripreso a pieno regime la propria attività, continuando a essere un punto di riferimento per la comunità modenese.

La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e l’Associazione Nazionale Case della Memoria.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco del Ministero della Cultura e anche della Regione Emilia-Romagna. Media partner dell’evento saranno la TGR, RAI Italia e RAI Pubblica Utilità. L’evento è realizzato con il contributo di Poste Italiane S.p.A.