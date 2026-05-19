A Bologna il raduno primaverile di Furettomania

La bella stagione è più bella se ci sono anche i furetti. Bologna è la cornice del raduno primaverile dell’Associazione Italiana Furetti (Furettomania ODV) in programma domenica 24 maggio dalla ore 10.00 alle ore 17.00 presso lo Spazio Eco al civico 26 di via dei Mille a Casalecchio di Reno ad ingresso libero e gratuito.

Fitto il programma di iniziative per appassionati e curiosi a partire dal Concorso di Bellezza in versione smart (più agile e veloce nelle modalità) ma anche i giochi che vedranno i mustelidi sfidarsi in competizioni di agilità e feeling con i proprietari. Come sempre alcune prove saranno particolarmente divertenti per tutto il pubblico. Il pranzo sfrutterà lo splendido giardino della struttura per un pic-nic tutti insieme con cibo al sacco. Tovaglia a quadri e voglia di prendere il sole in faccia. O sul muso.

Come sempre sarà possibile aiutare l’associazione con donazioni volontarie presso il banco con diversi gadget e prodotti artigianali a tema furetto e la quotata Pesca della Fortuna. Sempre durante la giornata si potranno raccogliere tutte le informazioni sulla gestione e le caratteristiche di questo splendido animale. Spazio anche ai colloqui per eventuali adozioni.

“L’attività primaria della nostra associazione – spiega la vicepresidente Valentina Novelli – è il recupero, la cura e l’adozione di quei furetti che vengono restituiti, persi o abbandonati. Purtroppo c’è ancora davvero troppa superficialità nell’acquistare questi animali che hanno esigenze molto particolari e che bisogna conoscere bene. Qui si innesta l’altro nostro impegno costante volto a una corretta informazione ovunque sia possibile. Dal web agli eventi fisici passando per gli appuntamenti nei centri commerciali. Naturalmente non va dimenticato che questi raduni sono anche un momento per stare insieme, coltivare l’amore e la passione per i furetti e farne ogni giorno di più un elemento di comunità. Siamo un piccolo popolo che si ritrova con i suoi rituali, le sue amicizie e la sua voglia di stare insieme spalancando le braccia ad ogni nuovo arrivato”.