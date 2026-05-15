Tram: al via le operazioni per la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale e del sottopasso ferroviario in direzione centro

Sono iniziate oggi, venerdì 15 maggio, le complesse manovre per la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale (e della corsia a senso unico verso il centro nel sottopasso ferroviario), che si concluderanno prevedibilmente domani in mattinata, consentendo a Società Autostrade di riaprire le carreggiate. Il riassetto interessa un’area piuttosto ampia e richiede interventi progressivi, che avranno inizio dalla zona nord, da Croce Coperta, per poi scendere fino a via Bassanelli.

A partire da mercoledì 20 maggio, inoltre, l’assetto del cantiere nel tratto compreso tra via Colombarola e via Bassanelli cambierà, lasciando percorribile una corsia a senso unico verso periferia.

Via Pinardi, infine, sarà interessata da un pronto intervento per cinque giorni dal 15 al 21/05. Le operazioni, che riguarderanno la rete idrica, comportano la temporanea inibizione della svolta da via di Corticella e l’istituzione di un itinerario alternativo lungo Stendhal-Pinardi-Brunetti (che verrà resa a senso unico)-Campagnoli.

Sempre oggi inoltre il cantiere di via Ugo Bassi lascerà definitivamente l’intersezione di via Marconi, consentendo il ritorno delle due corsie di immissione da piazza Malpighi.

I prossimi interventi di posa rotaie

I lavori di posa dei binari in programma in questi giorni – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – sono localizzati:

• in via Emilia Ponente, con l’interdizione della corsia in direzione centro tra viale Pertini e via Marzabotto (tra le 22 e le 5 del 22 maggio) e in corrispondenza dell’incrocio con via della Pietra (tra le 22 e le 5 del 14 e del 19 maggio);

• in via San Donato (tra le 10 e le 16 del 19 maggio);

• in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Passarotti e via Bassanelli (tra le 22 e le 5 del 18 maggio), nel tratto compreso tra via Roncaglio e via Don Fiammelli (tra le 10 e le 16 del 19 maggio e tra le 22 e le 5 del 21 maggio) e in corrispondenza dell’ingresso in via Lipparini (tra le 10 e le 16 del 22 maggio);

• in via Sant’Anna, nel tratto compreso tra via Bentini e Jack London (tra le 10 e le 16 del 20 maggio);

• in via Bentini, nel tratto compreso tra via Colombarola e Sant’Anna (tra le 22 e le 5 del 18 maggio).