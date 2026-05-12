Vignola: Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam-Confartigianato organizzano un confronto pubblico tra i candidati Sindaco

Centro storico e commercio, sicurezza, viabilità e infrastrutture, sostegno alle piccole e medie imprese: saranno questi i temi al centro del confronto pubblico tra i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Vignola – Angelo Pasini, Emilia Muratori Enzo Cavani, Roberto Adani – in programma giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20:30, presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “AGOSTINO PARADISI”, Via Resistenza n. 700 e che sarà moderato dal giornalista Manuel Marinelli.

Promosso da CNA, Confcommercio, Confesercenti e Lapam Confartigianato l’incontro, aperto alla cittadinanza, rappresenta un’importante occasione di partecipazione, pensata per offrire un momento di ascolto e confronto su temi decisivi per il futuro della comunità.

«Le domande che rivolgeremo ai candidati – spiegano le Associazioni – saranno finalizzate a far emergere le priorità espresse dal territorio e a stimolare un confronto serio e costruttivo su questioni centrali per la qualità della vita e lo sviluppo locale».

L’iniziativa si inserisce nel percorso verso le elezioni amministrative e ha l’obiettivo di promuovere una scelta consapevole, informata e vicina ai bisogni dei cittadini.