Sabato sera ritorna a Castelvetro la “Notte Europea dei Musei”

Sabato 16 maggio ritorna anche a Castelvetro la “Notte Europea dei Musei”, l’iniziativa continentale patrocinata dall’Unesco, finalizzata a promuovere la cultura con eventi, visite guidate e spettacoli all’interno dei musei con aperture straordinarie.

L’appuntamento è al museo Rosso Graspa nel castello di Levizzano per le ore 17.30, con il monologo originale di Simone Maretti – scritto per l’occasione – intitolato “Le grida del Marchese… che il tempo si è portato via!”, con testi tratti da “Torquato Tasso e i nobili Rangoni: poesia e politica a Castelvetro”. Seguirà, alle ore 18.30, un rinfresco nella corte del castello con “Paste dorate e Calici di vino”.

Per la serata l’appuntamento è invece a Castelvetro, alle ore 20.45, nelle sale della mostra “Fili d’Oro a Palazzo” di via Tasso, dove si parlerà di Rodolfo Franciosini da Castelvetro, il pittore del primo Seicento che lavorò per la Chiesa, gli Este e i Rangoni, insieme alla dottoressa Martinelli Braglia.

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al tel. 339 8336950, entro venerdì 15 maggio.

Info: cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it.