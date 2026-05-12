Nelle farmacie dell’Area Nord inizia la distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali contro la zanzara tigre

Da martedì 13 maggio 2026 prenderà il via, nelle farmacie dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, la distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali Aquatain per il contrasto alla proliferazione della zanzara tigre. Si tratta di prodotti a basso impatto ambientale da utilizzare nei tombini e nelle caditoie delle abitazioni private, con applicazione mensile da maggio a ottobre. Ogni nucleo familiare potrà ritirare gratuitamente un campione, fino ad esaurimento scorte. Insieme ai larvicidi, le farmacie distribuiranno anche i pieghevoli informativi della campagna regionale “Spuntiamola”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e sulle corrette pratiche per limitare la diffusione della zanzara tigre. Per maggiori informazioni sulla campagna è possibile consultare la pagina dedicata della Regione Emilia-Romagna: Zanzaratigre – Come difendersi da zanzare e altri insetti – www.zanzaratigreonline.it

L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano Zanzare 2026, coordinato dal Servizio Politiche Ambientali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, e vede la collaborazione di Federfarma Modena, a cui va il ringraziamento per il supporto all’iniziativa. Nel corso del mese di maggio, inoltre, sono iniziati i trattamenti larvicidi dei tombini presenti sul suolo pubblico, realizzati in tutti i Comuni dell’Area Nord dalla Biblion Srl, incaricata da UCMAN.

«La lotta alla zanzara tigre – sottolinea Veronica Morselli, assessora all’Ambiente dell’Unione e sindaca del Comune di San Possidonio – è efficace solo se istituzioni e cittadini collaborano insieme. Per questo è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte, adottando semplici ma importanti azioni preventive nelle aree private. La distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali rappresenta un aiuto concreto alle famiglie e un investimento sulla salute pubblica e sulla qualità della vita delle nostre comunità, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale».