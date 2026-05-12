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Nelle farmacie dell’Area Nord inizia la distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali contro la zanzara tigre

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Da martedì 13 maggio 2026 prenderà il via, nelle farmacie dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, la distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali Aquatain per il contrasto alla proliferazione della zanzara tigre. Si tratta di prodotti a basso impatto ambientale da utilizzare nei tombini e nelle caditoie delle abitazioni private, con applicazione mensile da maggio a ottobre. Ogni nucleo familiare potrà ritirare gratuitamente un campione, fino ad esaurimento scorte. Insieme ai larvicidi, le farmacie distribuiranno anche i pieghevoli informativi della campagna regionale “Spuntiamola”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e sulle corrette pratiche per limitare la diffusione della zanzara tigre. Per maggiori informazioni sulla campagna è possibile consultare la pagina dedicata della Regione Emilia-Romagna: Zanzaratigre – Come difendersi da zanzare e altri insetti – www.zanzaratigreonline.it

L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano Zanzare 2026, coordinato dal Servizio Politiche Ambientali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, e vede la collaborazione di Federfarma Modena, a cui va il ringraziamento per il supporto all’iniziativa. Nel corso del mese di maggio, inoltre, sono iniziati i trattamenti larvicidi dei tombini presenti sul suolo pubblico, realizzati in tutti i Comuni dell’Area Nord dalla Biblion Srl, incaricata da UCMAN.

«La lotta alla zanzara tigre – sottolinea Veronica Morselli, assessora all’Ambiente dell’Unione e sindaca del Comune di San Possidonio – è efficace solo se istituzioni e cittadini collaborano insieme. Per questo è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte, adottando semplici ma importanti azioni preventive nelle aree private. La distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali rappresenta un aiuto concreto alle famiglie e un investimento sulla salute pubblica e sulla qualità della vita delle nostre comunità, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale».

 

















Redazione 1

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