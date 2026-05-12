“L’aria che respiriamo”: ambiente, arti e territorio protagonisti in Aula Magna all’Università di Reggio Emilia

Sabato 16 maggio 2026 l’Aula Magna dell’Università di Reggio Emilia ospiterà mattina e sera, con ingresso gratuito, l’evento “L’aria che respiriamo”, organizzato da Onthescreenproject – Movievalley fest 14ma edizione, che si declina originalmente tra ambiente ed arti, in collaborazione con UNIMORE e Unigreen , Bus 74, Eidos Danza, Liceo Chierici con il patrocinio di Provincia, Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Luc Libera Università Crostolo.

La mattinata, a partire dalle ore 9.30 e sino alle 12,30, sarà dedicata al mondo della scuola. Gli studenti di tre classi del Liceo Chierici (3L, 3E, 3G), presenteranno brevi cortometraggi realizzati sul tema “L’aria che respiriamo- I corti delle scuole tra ambiente e interiorità”, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale del territorio. Ma anche per parlare di disagio, di quell’aria che si blocca nella gola e crea difficoltà di vita. I lavori saranno proiettati e discussi insieme a studenti, docenti e tutor, offrendo anche al pubblico uno spazio di confronto diretto. In chiusura la proiezione di un corto legato al tema dell’evento, e dialogo insieme a Camilla Occhi, laureanda Citem, specialistica del Dams. Durante la serata verranno consegnati gli attestati di partecipazione ad un rappresentante delle tre classi del Liceo Clerici che hanno realizzato i corti proiettati.

La serata si aprirà alle 20.30 sempre nell’ Aula Magna dell’Università, con ispirazione a “L’aria che respiriamo- tra arti, scienze e natura” . Ingresso gratuito

Si comincerà con una performance di Eidos Danza, dedicata al tema del respiro e dell’aria, e del magico movimento che in essa si muove.

Poi partendo dall’eruzione del vulcano Tambora del 1815, che portò uno sconvolgimento climatico nel mondo, vanificò l’estate successiva e rese l’aria irrespirabile, verrà esplorato il legame di questi eventi con la nascita, proprio nel 1816, di opere iconiche come “Frankenstein” di Mary Shelley e “Dracula” di John Polidori. Un intervento teatrale a sorpresa con Mary Shelley (interprete : Nicole Bianchi) e un suo colloquio con la “Creatura” ovvero Frankenstein (interprete: Camilla Mattioli) Seguirà un dialogo con il regista e drammaturgo Guglielmo Del Sante, il quale ha da poco dato il via ad un interessante progetto: Gothika e dalla cui opera Gothic Delirium è tratto l’intervento teatrale della serata.

Dalla letteratura, al teatro, al cinema, quello che proseguirà come talk show, declinerà poi il tema dell’aria nella danza e nella musica, con Sabrina di Lecce di Eidos Danza, e con la giovane soprano Maria Teresa Becci, per poi chiudere la parte dedicata alle arti, con un altro breve intervento di danza con i giovani di Eidos Danza.