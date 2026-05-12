Il Giro-E, il Giro d’Italia con le e-bike, fa tappa a Sasso Marconi domenica 17 maggio

Sasso Marconi si appresta a vivere una grande giornata di festa nel segno dello sport, e in particolare della bicicletta, accogliendo il Giro-E Enel 2026 (www.giroe.it), la manifestazione dedicata alle e-bike che si svolge in concomitanza con il Giro d’Italia.

Domenica 17 maggio Sasso Marconi sarà non solo il punto di partenza della sesta tappa – che porterà i team al Corno alle Scale – ma ospiterà anche una serie di eventi collaterali alla gara all’interno del Green Fun Village, il villaggio sportivo allestito negli spazi del Campo sportivo parrocchiale, in via del Mercato e nell’attiguo piazzale. Un ricco programma di attività, coordinato dall’Amministrazione comunale e realizzato con il coinvolgimento di associazioni, scuole e realtà locali, animerà il villaggio sportivo per tutta la mattinata e parte del pomeriggio, intrattenendo il pubblico e fornendo informazioni sui temi della sostenibilità.

Il cuore dell’evento: sport, area expo, diretta radio e animazioni nel Green Fun Village

Si comincia alle 9:00 con l’apertura dell’area expo e l’inizio delle prima attività, in particolare dimostrazioni e prove libere di polo in bicicletta a cura dell’associazione Carpi Bike Polo, e gimkane in mountain-bike per bambini 4-12 anni, proposte dagli istruttori di MTB School America Sport nel campo sportivo parrocchiale.

Contestualmente, sul Palco piccolo si alzeranno le voci delle associazioni locali: L’Arche Comunità L’Arcobaleno racconterà i propri cicloviaggi inclusivi in tandem e cargo bike, l’Associazione per il Gemellaggio ‘Guglielmo Marconi’ presenterà storie in dialetto bolognese e la Cooperativa CopAps illustrerà i progetti di accoglienza legati alla prossima apertura del bed & bike “Biga” nato dalla riqualificazione dell’ex scuola G. Marconi di Pontecchio. Non mancheranno i contributi tecnici e agonistici con la partecipazione dei Green Devils Team (organizzatori della Sasso Race dedicata alle mountain-bike), mentre La Bottega del Ciclo ed Elettricamente Mag.ie porteranno in esposizione rispettivamente e-bike di ultima generazione e moto da cross elettriche.

Tra i protagonisti della giornata anche i giovani volontari di Pantagorà con giochi da tavolo e karaoke, e i ragazzi delle scuole: gli studenti della Scuola elementare di Borgonuovo presenteranno una ricerca sull’uso della bici, mentre i bimbi della Scuola dell’Infanzia G. Marconi e della Scuola materna Grimaldi porteranno i loro elaborati creativi sulla mobilità sostenibile. Ad arricchire il programma culturale ci sarà il collettivo Momi Show, con un estratto dello spettacolo teatrale “Guglielmo Marconi, il sogno di un bambino”, dedicato alla giovinezza dello scienziato e interpretato dagli studenti della scuola media di Borgonuovo.

A raccontare le emozioni dell’evento sarà Radio Venere, in diretta dal Green Fun Village dal mattino a sera, mentre per tutta la giornata funzioneranno i punti ristoro con le specialità partenopee di 081 Bistrò, le proposte vegane della Piccola Cucina Verde, le tigelle e crescentine dell’Asilo Grimaldi e gli arrosticini di Pro Loco Sasso Marconi.

La partenza della 6ª tappa del Giro-E, Sasso Marconi-Corno alle Scale

Dalle 11:00, l’attenzione si sposterà sulla presentazione ufficiale dei team del Giro-E: sedici team ufficiali, capitanati per lo più da ex-professionisti e testimonial del mondo dello spettacolo.

Un’occasione per conoscere da vicino i protagonisti della gara prima della partenza della tappa Sasso Marconi – Corno alle Scale, prevista alle ore 12:40, da viale Kennedy.

Giochi, musica e divertimento: Green Fun Village aperto anche al pomeriggio

Il villaggio resterà vivo anche dopo la partenza degli atleti grazie all’Area gaming dove cimentarsi in challenge virali, provare il crossnet, gioco che combina le tradizionali regole del Beach Volley con quelle del “Gioco dei quattro quadrati”, e il pump track per i piccoli biker. Lo spazio espositivo sarà arricchito dalla presenza di Figurine Forever, con 18 nuove figurine solidali e Celebrative Stickers dedicate ai capitani del Giro-E 2026, mentre il personale dell’Ufficio turistico infoSASSO sarà a disposizione di turisti e visitatori per tutte le info utili sul territorio.

Ci sarà spazio anche per la musica, con il concerto dei Flexus (dalle 15:30) mentre dalle 16:30, sul Palco Grande, sarà possibile seguire in diretta su maxi-schermo le fasi finali della tappa del Giro d’Italia, permettendo a tutti gli appassionati di assistere all’arrivo dei campioni al Corno alle Scale in un clima di festa collettiva.

Il passaggio del Giro d’Italia e le modifiche alla viabilità

A completare il programma sportivo della giornata, il passaggio del 109° Giro d’Italia: la nona tappa, Cervia-Corno alle Scale, attraverserà Sasso Marconi nel pomeriggio. Provenienti da Pianoro, i ciclisti percorreranno la SP37 Ganzole/via Vizzano e via Ponte Albano, per poi proseguire lungo viale Kennedy – la direttrice che attraversa il centro cittadino – e via Porrettana verso l’abitato di Fontana, in direzione Marzabotto.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste modifiche alla circolazione stradale tra le ore 12:30 e le 16:00. Nel rispetto delle disposizioni fornite dalle autorità competenti, le strade interessate dal transito della carovana resteranno chiuse con un anticipo di due ore e mezzo sul passaggio della corsa, che sul territorio di Sasso Marconi è previsto indicativamente tra le 15:15 e le 15:45 . Gli accessi dalle vie laterali saranno interdetti e presidiati e sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza.

L’invito per cittadini, residenti e automobilisti è quello di programmare con anticipo i propri spostamenti nella fascia oraria interessata e a seguire le indicazioni della Polizia Locale e del personale presente lungo il percorso.

Per maggiori dettagli e la cronotabella della tappa, consultare la pagina dedicata sul sito web del Comune di Sasso Marconi.

Infine sono previste modifiche anche al passaggio dei treni sulla linea ferroviaria Pianoro-Bologna-Porretta e alla circolazione dei bus di collegamento tra Bologna e l’Appennino. Le variazioni sono segnalate sui portali di Trenitalia e Tper.