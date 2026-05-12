Il Comune di Fiorano Modenese approva il bilancio consuntivo 2025

Il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, il Rendiconto di gestione 2025 che conferma la solidità economico-finanziaria dell’Ente e la capacità dell’Amministrazione di mantenere gli equilibri di bilancio, garantendo al tempo stesso investimenti, servizi e sostegno alla comunità.

Nonostante il permanere di elementi di criticità legati all’andamento dei trasferimenti statali, al contributo richiesto agli enti locali per il risanamento della finanza pubblica e all’aumento dei costi di gestione, particolare attenzione è stata riservata al mantenimento dei servizi educativi e sociali, confermando gli interventi a sostegno delle famiglie, dei servizi scolastici e dell’inclusione.

Importante anche l’impegno sul fronte degli investimenti pubblici, con interventi finanziati attraverso risorse proprie, contributi esterni e fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), questi ultimi per un totale pari a 1.159.857 euro, a cui si aggiungono 401.607 nell’ambito della digitalizzazione.

Il risultato del Rendiconto 2025 evidenzia una gestione attenta delle risorse pubbliche e una programmazione orientata alla sostenibilità e allo sviluppo della città per affrontare le sfide future e di sostenere gli interventi strategici per il territorio, con un avanzo libero di circa 4 milioni che nei prossimi anni potrà essere impiegato per investimenti strategici, a partire dal nuovo polo scolastico a Spezzano.

Le entrate accertate ammontano a oltre 32,13 milioni di euro, il 71,5% di quelle correnti (oltre 23,700 milioni) derivano da gettito tributario. L’autonomia finanziaria del Comune risulta quindi elevata, nonostante una riduzione di 290.109 euro di trasferimenti pubblici rispetto all’anno 2024.

In aumento nel 2025 anche il recupero dell’evasione fiscale di IMU, TARI e TASI che si attesta nel 2025 a 980,57 mila euro, in crescita rispetto al 2024.

Gli oneri pari a oltre 1.550 mila euro risultano impegnati per 59%, di cui 130.000 per spese correnti di gestione del verde e oltre 550.000 per il piano asfalti, pari all’84% degli oneri in spese di investimento.

Le spese per l’anno 2025 sono state pari a 34.463.969 euro, quasi il 61% impegnato in spese correnti, specie per acquisto di beni e servizi. La spesa per il personale si attesta sui livelli degli anni precedenti intorno al 20% delle spese totali.

Sono quasi 8 milioni gli euro impegnati per spese d’investimento: il 39% per istruzione e diritto allo studio (tra cui la nuova scuola dell’infanzia di Spezzano e la manutenzione straordinaria delle scuole del territorio che ha richiesto oltre 400 mila euro nel 2025), il 24% per trasporti e diritto alla mobilità (riqualificazione asfalti e marciapiedi per oltre 1 milione di euro) e il 13% per tutela e valorizzazione dei beni culturali (restauro ala est del Castello di Spezzano e acquisto attrezzature “Spazio del fare”), per citare le prime tre voci.

Altri importanti finanziamenti nel 2025 hanno riguardato la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (386.314 euro) e quella del verde e degli arredi urbani (172.112 euro).

L’indebitamento pro capite è calato ancora a 248 euro, tra i più bassi della provincia.

Sul fronte dei servizi scolastici resta alta l’attenzione e l’impegno al mantenimento di costi bassi e soprattutto nell’offrire servizi per i soggetti più fragili: rispetto al 2024 aumenta di 38 mila euro il costo per assistenza a studenti disabili in orario scolastico (95 in tutto), per un totale di 850mila euro stanziati.

In grande crescita anche i risultati della farmacia comunale, quasi raddoppiati in un anno.

“Con il bilancio chiuso dell’anno scorso e il seguente bilancio ora in atto confermiamo la direzione strategica che abbiamo intrapreso come Comune: da un lato intendiamo non arretrare sui servizi alla persona, accogliendo anche le nuove fragilità in crescita e i nuovi bisogni delle famiglie, dall’altra parte stiamo cercando di non aumentare l’indebitamento e di implementare i finanziamenti dall’esterno per non gravare sulla spesa dei servizi e per concentrare le risorse degli investimenti nella manutenzione del patrimonio e in nuove strutture accessibili e di qualità, come gli impianti tennis, la nuova palestra e i nuovi campi da gioco di basket e calcetto al centro sportivo Menotti”, sottolinea il sindaco, Marco Biagini.