Giornata indimenticabile alla Virtus Arena di Bologna per il Blue Team di Carpi

Una notte da protagonista tra i grandi del basket, nella cornice ad effetto della Virtus Arena di Bologna. Quella di domenica 10 maggio è stata una giornata indimenticabile per il Blue Team di Carpi, squadra formata da ragazzi con autismo e nata e gestita in collaborazione tra la società Polisportiva Nazareno e l’Azienda USL di Modena, in particolare il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza del Distretto di Carpi: prima l’amichevole con il Blue Team Virtus Bologna, poi l’occasione di accompagnare sul campo gli atleti professionisti impegnati nel match di Serie LBA tra Virtus Bologna e Pallacanestro Varese.

Insieme ai ragazzi del Blue Team di Carpi gli allenatori e la terapista della riabilitazione psichiatrica (TRP) Laura Panini, intervenuta per portare il saluto del Servizio di Neuropsichiatria di Carpi diretto dalla dottoressa Bettina Barbieri: “Il progetto Blue Team prosegue da quattro anni con entusiasmo e numeri sempre crescenti di partecipanti e squadre, con una grande sinergia e collaborazione tra operatori sanitari e allenatori sportivi. È un trattamento psicoeducativo a tutti gli effetti svolto sul territorio, che persegue obiettivi legati alle abilità sociali, relazionali e alle autonomie rivolto a bambini e ragazzi con diverse disabilità in carico al nostro servizio. Questa è una giornata molto importante perché è il frutto di un lavoro lungo, costante, a tratti faticoso, ma che regala anche molte soddisfazioni. Lo sport, in questo senso, rappresenta un veicolo privilegiato di inclusione, capace di creare relazioni, valorizzare le differenze e offrire a ogni ragazzo un contesto di crescita, partecipazione e condivisione”.