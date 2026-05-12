Controlli antidroga dei Carabinieri e della Polizia Locale a Sassuolo, davanti all’Istituto Volta

Nella mattinata di ieri, in concomitanza con l’orario di ingresso degli studenti, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “Alessandro Volta”, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, con il qualificato supporto della Polizia Locale e dell’unità cinofila antidroga “Ector”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole.

L’attività, svolta a sorpresa nelle aree esterne degli istituti e lungo i percorsi abitualmente frequentati dagli studenti, ha consentito di rinvenire, sul marciapiede antistante il citato istituto, una dose di hashish del peso complessivo di circa 5 grammi, sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

L’operazione rientra in una più ampia strategia preventiva volta a garantire sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile e a contrastare tempestivamente fenomeni di devianza, con particolare attenzione agli ambienti scolastici e ai nodi del trasporto pubblico frequentati quotidianamente da studenti e pendolari.

Analoghi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane con controlli mirati, svolti anche mediante l’impiego di metal detector ed unità cinofile, finalizzati a prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti, armi od oggetti potenzialmente pericolosi all’interno o nelle immediate adiacenze degli istituti scolastici.