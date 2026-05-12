HomeCronacaControlli antidroga dei Carabinieri e della Polizia Locale a Sassuolo, davanti all'Istituto...





Controlli antidroga dei Carabinieri e della Polizia Locale a Sassuolo, davanti all’Istituto Volta

CronacaIn evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.

Recuperata una dose di hashish grazie al cane “Ector”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella mattinata di ieri, in concomitanza con l’orario di ingresso degli studenti, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “Alessandro Volta”, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, con il qualificato supporto della Polizia Locale e dell’unità cinofila antidrogaEctor”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole.

L’attività, svolta a sorpresa nelle aree esterne degli istituti e lungo i percorsi abitualmente frequentati dagli studenti, ha consentito di rinvenire, sul marciapiede antistante il citato istituto, una dose di hashish del peso complessivo di circa 5 grammi, sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

L’operazione rientra in una più ampia strategia preventiva volta a garantire sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile e a contrastare tempestivamente fenomeni di devianza, con particolare attenzione agli ambienti scolastici e ai nodi del trasporto pubblico frequentati quotidianamente da studenti e pendolari.

Analoghi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane con controlli mirati, svolti anche mediante l’impiego di metal detector ed unità cinofile, finalizzati a prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti, armi od oggetti potenzialmente pericolosi all’interno o nelle immediate adiacenze degli istituti scolastici.

















Redazione 1

Ultime notizie