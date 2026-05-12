Bologna: Enel e Arma dei Carabinieri insieme contro le truffe

Enel e Arma dei Carabinieri in prima fila contro le truffe. All’interno dei negozi Enel, in questi giorni, ha preso il via il nuovo ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei clienti. L’iniziativa pensata specificatamente a beneficio di consumatori e clienti in generale offre un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e acquisire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa.

L’appuntamento è in programma alle ore 15 presso lo Spazio Enel di Bologna, in piazza Liber Paradisus 16, con la partecipazione del Tenente Colonnello Stefano Invernizzi, Comandante del Reparto Operativo di Bologna.

Al centro dell’incontro le forme di raggiro oggi più diffuse: dagli SMS ingannevoli alle e-mail di phishing, fino ai falsi interventi di assistenza e alle tecniche utilizzate nelle comunicazioni telefoniche fraudolente. L’iniziativa offrirà ai cittadini bolognesi strumenti concreti per riconoscere i principali tentativi di truffa, orientarsi con maggiore consapevolezza tra i diversi canali di contatto e individuare tempestivamente i segnali d’allarme, adottando comportamenti più sicuri. Il progetto nasce in risposta al forte aumento di spoofing, phishing e contatti fraudolenti che colpiscono non solo il settore energetico, un fenomeno che colpisce clienti di ogni età e richiede interventi sempre più strutturati. Enel è impegnata da tempo nel contrasto a queste pratiche con campagne informative, sistemi di contatto certificati e iniziative per rafforzare la sicurezza digitale, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più semplice e soprattutto più protetta.

La nuova iniziativa si inserisce nel format degli Enel Energy Bar, attraverso cui gli Enel Store aprono le porte al pubblico. In questi appuntamenti, esperti e consulenti guidano i cittadini in un percorso pratico alla scoperta dell’energia.