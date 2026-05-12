A Sassuolo arriva la Street Workout, camminata con Tappe Fitness nel centro

Arriva sabato prossimo 16 maggio a Sassuolo la “Street Workout”, camminata con attività ginniche che ha avuto già grande successo in molte città d’Italia e recentemente a Modena.

Si tratta di una camminata per la città della durata di due ore con alcune tappe fitness sul il percorso, durante le quali verranno proposte sequenze di ginnastica funzionale, Thai Fit, Dance e Pilates, a cura di diversi allenatori, trainer e insegnanti del territorio e non.

Organizzata da Elisa Amadei, con la partecipazione del top trainer Maximilian Arcidiaco, la Street Workout partirà sabato 16 maggio da piazza Garibaldi, con ritrovo dalle 17 presso il Bar Broletto e inizio della manifestazione alle 18. I partecipanti si sposteranno in diversi luoghi del centro sassolese, con un passaggio anche lungo il percorso che costeggia la Peschiera Ducale.

Per tutti gli iscritti ci sarà in omaggio la maglia della manifestazione e in dotazione ci saranno le cuffie necessarie per ascoltare la musica che verrà proposta lungo tutto il tragitto e specificamente nelle tappe fitness.

La Street Workout si concluderà quindi verso le 20 con il ritorno al Bar Broletto e aperitivo finale. E’ un’occasione speciale per fare una camminata nei luoghi più suggestivi di Sassuolo e abbinare una serie di esercizi e pratiche di attività da provare.

Per informazioni e iscrizioni il numero da chiamare è il 3319923360.