A San Lazzaro sabato 16 maggio torna la “Raccolta solidale”

Una giornata dedicata alla solidarietà e al sostegno alle persone e alle famiglie più fragili: sabato 16 maggio torna a San Lazzaro “La Raccolta solidale”, l’iniziativa dedicata alla raccolta di prodotti alimentari e non presso i supermercati del territorio.

La giornata è organizzata dal Comune di San Lazzaro, in collaborazione con associazioni, parrocchie, centri sociali e altre realtà istituzionali che operano sul territorio. Per tutta la giornata sarà possibile acquistare e donare uno o più prodotti di prima necessità, come olio, tonno in lattina, latte a lunga conservazione, biscotti, carne in scatola, farina, confetture, sapone e detersivi. I beni raccolti saranno poi distribuiti a persone e famiglie in difficoltà individuate dal Comune attraverso l’emporio solidale Amalio.

I supermercati aderenti all’iniziativa sono: Conad di via Jussi 16 D-E-F, Conad di via Emilia 43, Coop di via Martiri delle Foibe 59 (in collaborazione con l’iniziativa “Dona la spesa” di Coop Alleanza 3.0), Crai di via Calindri 90, Di Meglio di via Jussi 57 e Famila di via della Meccanica 26. La raccolta sarà effettuata davanti ai punti vendita aderenti, riconoscibili grazie al manifesto dell’iniziativa, da parte di addetti e volontari.

“La Raccolta solidale è un gesto semplice, ma dal valore enorme: permette a ciascuno di contribuire, anche con una piccola donazione, al benessere della nostra comunità – spiega l’Assessora al Welfare Marina Malpensa – In un momento in cui molte famiglie affrontano situazioni di difficoltà, iniziative come questa rafforzano la rete di prossimità e dimostrano quanto San Lazzaro sappia essere una comunità attenta, generosa e capace di prendersi cura di chi ha più bisogno. Ringrazio fin da ora l’emporio solidale Amalio, i volontari, le associazioni, le parrocchie, i centri sociali, le realtà coinvolte e i supermercati che renderanno possibile questa giornata”.