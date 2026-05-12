A Reggio variazione dei servizi di raccolta rifiuti in occasione della visita della Principessa del Galles

In occasione della visita di Sua Altezza Reale Principessa del Galles, per motivi di sicurezza verranno variati alcuni servizi di raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda il Centro Storico, nel perimetro tra viale Allegri e via Ariosto, entro le 5 di domattina 13 maggio verranno tolte sia le batterie di cassonetti stradali che tutti i cestini e i contenitori per le pile lungo il tragitto della visita; tutto verrà poi ricollocato nuovamente tra giovedì 14 e venerdì 15 mattina. Per la giornata di domani, 13 maggio, le raccolte diurne di residuo e organico, insieme a quelle di cartone e vetro per i commercianti, saranno anticipate nella fascia oraria tra le 9:30 e le 12:00.

Nella Zona Fucsia, oggi verranno rimossi tutti i cassonetti e i cestini stradali a Rosta Nuova, in particolare tra via Terrachini e via Luxemburg, che verranno riposizionati giovedì 14 pomeriggio dalle 15:00 in avanti. In quest’area, sia la raccolta dell’organico che il passaggio per i presidi sanitari e i pannolini sono anticipati all’alba, per terminare ogni servizio entro le 7 del mattino.

Nella Zona Viola, ovvero l’area attorno al centro Loris Malaguzzi (ove vige il servizio porta a porta a 5 frazioni) le raccolte previste sono state anticipate alle prime ore del mattino per terminare entro le 7 e consentire che i contenitori vengano riportati dentro le aree private il prima possibile. Nella stessa zona verranno tolti anche i cestini stradali, che verranno poi ricollocati seguendo le disposizioni della Questura.

Infine, per la Zona Beige tra via Amendola, via Curie, Einstein e Gattalupa, non sono previste raccolte porta a porta: si procederà pertanto a rimuovere le batterie stradali e i cestini presenti in loco. In generale, per tutte le zone interessate, i riposizionamenti inizieranno giovedì 14 maggio dopo le ore 15.

Iren ringrazia gli Utenti per la collaborazione.