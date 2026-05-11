Tenta furto su veicolo in sosta: arrestato dai carabinieri di Molinella

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Molinella hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne di origine egiziana, disoccupato, senza fissa dimora, accusato del reato di tentato furto su veicolo in sosta.

L’attività che ha portato all’arresto si è svolta lungo il Corso Mazzini, quando l’attenzione di un automobilista, nel raggiungere il proprio SUV precedentemente parcheggiato e chiuso a chiave, è stata attirata da un individuo all’interno dell’abitacolo che ha tentato di accedere al sistema di bordo mediante l’utilizzo di un tablet, usato probabilmente anche per l’apertura del veicolo. L’automobilista ha allertato subito la Centrale Operativa dei Carabinieri di Molinella e una gazzella del Radiomobile ha raggiunto poco dopo la zona segnalata, trovando l’uomo, poi identificato nel giovane egiziano, ancora all’interno dell’autovettura intento ad armeggiare.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un guanto e di un tablet regolarmente acceso, che dai successivi accertamenti è risultato essere stato asportato nel corso della stessa mattinata da un altro SUV parcheggiato nella vicina via Fabbri. Durante le verifiche dei Carabinieri è emerso che il 20enne era stato denunciato la notte precedente dai militari della locale Stazione per i reati di tentato furto, ingresso e soggiorno illegale nel Territorio Nazionale e violazione di domicilio, poiché si era introdotto nelle pertinenze private di un’abitazione e aveva rovistato nell’autovettura della proprietaria. Il tablet è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Lo straniero, invece, dopo le formalità di rito è stato arretato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima.