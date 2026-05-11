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Sassuolo, domani l’incontro “In viaggio verso la scuola dell’infanzia”

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Pensato per accompagnare genitori e famiglie in un momento importante della crescita dei bambini

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Si terrà martedì 12 maggio, a partire dalle ore 18:45 al Centro per le Famiglie di Sassuolo, “In viaggio verso la scuola dell’infanzia”, un incontro dedicato ai genitori in procinto di inserire i propri figli alla scuola dell’infanzia; un’occasione di confronto e orientamento per affrontare in modo consapevole il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, condividendo domande, aspettative e strumenti utili per vivere serenamente questo cambiamento.

Durante la serata saranno presenti: coordinatori pedagogici, insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori dei nidi. Un momento di dialogo e ascolto promosso dal Comune di Sassuolo per supportare le famiglie nel percorso educativo dei propri figli.

















Redazione 1

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