Sassuolo, domani l’incontro “In viaggio verso la scuola dell’infanzia”

Si terrà martedì 12 maggio, a partire dalle ore 18:45 al Centro per le Famiglie di Sassuolo, “In viaggio verso la scuola dell’infanzia”, un incontro dedicato ai genitori in procinto di inserire i propri figli alla scuola dell’infanzia; un’occasione di confronto e orientamento per affrontare in modo consapevole il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, condividendo domande, aspettative e strumenti utili per vivere serenamente questo cambiamento.
Durante la serata saranno presenti: coordinatori pedagogici, insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori dei nidi. Un momento di dialogo e ascolto promosso dal Comune di Sassuolo per supportare le famiglie nel percorso educativo dei propri figli.