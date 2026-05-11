Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 12 maggio 2026

Fino al primo mattino e nuovamente in serata sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel corso della mattina e del pomeriggio temporanei addensamenti associati a brevi rovesci, anche temporaleschi, saranno possibili sul settore orientale.

Temperature minime in aumento sul settore orientale con valori intorno a 15/17 gradi, tra 12 e 15 gradi nelle pianure centro-occidentali. Massime in lieve flessione, comprese tra 22 e 24 gradi.

Venti inizialmente tra moderati e forti da sud-ovest sui rilievi centrali e sulla Romagna, deboli occidentali sulle rimanenti aree; nel corso della mattinata rapida rotazione e temporaneo rinforzo da nord-ovest su tutta la regione, in attenuazione in serata ed ulteriore rotazione tra est e nord-est.

Mare sul settore nord tra poco mosso e mosso, su quello meridionale mosso sottocosta e fino a molto mosso al largo nel primo pomeriggio. Moto ondoso in attenuazione entro sera.

(Arpae)