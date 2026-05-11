NotteRock #3 porta il grande rock al Teatro Bismantova: sul palco artisti affermati e nuove energie della scena emiliana

Una serata dedicata alla musica dal vivo, alle contaminazioni rock e ai talenti del territorio. Sabato 16 maggio alle ore 21 il Teatro Bismantova di Castelnovo ospiterà “NotteRock – Puntata #3”, evento che promette di trasformare il palco del teatro in un viaggio tra sonorità rock, folk, blues e indie, con artisti e band capaci di unire esperienza, ricerca musicale e nuove proposte emergenti.

A guidare il progetto è Mirko Colombari, cantautore e musicista originario di Castelnovo Monti, protagonista di un lungo percorso artistico iniziato fin da bambino tra studi classici, rock d’autore e sperimentazione sonora. Con oltre vent’anni di attività, cinque album pubblicati, più di un milione di streaming e oltre 150 concerti live, Colombari ha costruito negli anni uno stile personale che mescola rock, folk, pop ed elettronica, collaborando con produttori e musicisti di rilievo nazionale e raggiungendo importanti riconoscimenti nei circuiti indipendenti italiani, dal Premio Pierangelo Bertoli a Sanremo Rock.

“NotteRock” nasce proprio dalla volontà di creare uno spazio musicale autentico, capace di valorizzare sia artisti affermati sia nuove realtà del panorama emiliano. Sul palco si alterneranno infatti nomi di grande esperienza e band emergenti: il violinista Ezio Bonicelli, musicista storico e fondatore degli Ustmamò, collaboratore di realtà come CSI e CCCP; i Growing Flow, giovane band emergente di Castelnovo Monti; gli Stonale, formazione reggiana finalista a Sanremo Rock; i The Kippies, band emiliana vincitrice di Sanremo Live in the City al Casinò di Sanremo; e The Outage, gruppo emergente formato da musicisti tra Carpineti e Bergamo.

L’evento si preannuncia come una vera festa della musica live, con atmosfere diverse ma unite dall’energia del rock e dalla voglia di condividere il palco e il contatto diretto con il pubblico. Una serata pensata non solo come concerto, ma come occasione di incontro tra generazioni musicali differenti, in cui esperienze consolidate e nuove voci si intrecciano dando vita a un’esperienza intensa e coinvolgente.

I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del teatro Bismantova. Ingresso 15 euro, con ridotto a 10 euro per i bambini sotto i 12 anni.