Modena Città dei Festival 2026, la cultura accende la città tutto l’anno

Forte dei risultati ottenuti lo scorso anno, Modena rilancia la propria dimensione di città della cultura e della creatività con il ritorno, nel 2026, della campagna di promozione “Modena Città dei Festival”, un marchio identitario pensato per raccontare al grande pubblico la ricchezza e la varietà di una programmazione che, mese dopo mese, attraversa e anima l’intera città.

Un calendario ricco e articolato conferma Modena come uno dei principali poli del turismo culturale italiano, sede di manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. Tornano appuntamenti consolidati come il Festival della Giustizia Penale, il Motor Valley Fest, Mutina Boica, il festivalfilosofia, il Dig Festival del giornalismo d’inchiesta, lo Smart Life Festival, il Modena BelCanto Festival e il Learning More Festival. Accanto a questi, il 2026 introduce due novità significative: il Jazz Open, in programma dal 13 al 18 luglio, che trasformerà la città in un grande palcoscenico diffuso dedicato alle sonorità jazz, pop, soul ed elettroniche, e Play in the City a novembre, un progetto pensato per avvicinare pubblici di tutte le età alla cultura del gioco in modo attivo e partecipato.

Per valorizzare questa offerta, l’Amministrazione comunale consolida una strategia di comunicazione integrata, che unisce piattaforme digitali e canali proprietari Visit Modena, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della città come destinazione turistica e culturale di eccellenza. La campagna – presentata lunedì 11 maggio nella Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, degli assessori Andrea Bortolamasi e Paolo Zanca, del presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi e del dirigente Giovanni Bertugli – rappresenta l’evoluzione naturale del progetto avviato nel 2025, in una prospettiva di continuità strategica sostenuta anche dai risultati positivi già registrati.

Centrale resta la promozione digitale, con una presenza costante e mirata già da aprile 2026 fino a gennaio 2027. Le campagne sulla piattaforma Meta si articolano in una logica evergreen, basata sulla diffusione di un video principale affiancato da contenuti verticali dedicati ai singoli festival, realizzati sotto forma di reel. L’obiettivo è ampliare la copertura e indirizzare il pubblico verso la landing page dedicata su VisitModena.it, offrendo un accesso immediato e aggiornato alle informazioni sugli eventi. Il target di riferimento comprende uomini e donne tra i 25 e i 60 anni, con interessi legati alla cultura e ai grandi appuntamenti.

A questa strategia si affianca un lavoro continuo sui canali digitali proprietari, dal sito internet ai profili social Visit Modena, che accompagneranno il racconto dei festival lungo tutto l’arco dell’anno, mantenendo alta l’attenzione e contribuendo a consolidare l’immagine di una città dinamica, creativa e in costante fermento. Parallelamente, vengono confermate le azioni di promozione offline, con affissioni diffuse sul territorio, installazioni in centro storico e inserzioni su stampa e materiali editoriali, tra cui la presenza già realizzata sulla rivista National Geographic.

Accanto ai festival, il 2026 offre un calendario ancora più ampio di eventi di richiamo turistico, culturale e sportivo, consultabile nella landing page dedicata di Visit Modena. Tra questi spiccano gli Europei di pallavolo maschile, che vedranno protagonista l’Italia campione del mondo al Palapanini dal 12 al 17 settembre, una nuova importante mostra nella rinnovata ala del Palazzo dei Musei a partire da settembre, dopo il successo dell’esposizione dedicata a Giorgio De Chirico. Infine il Natale 2026 che sarà caratterizzato da una articolata offerta a partire dalla conferma dei Mercatini di Natale tirolesi in Piazza Grande.

La campagna “Modena Città dei Festival” è promossa dall’Amministrazione comunale – Ufficio Promozione della città e turismo, in collaborazione con Modenatur, con il sostegno della Fondazione di Modena e il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna.

DODICI MESI DI EVENTI TRA SPORT E CULTURA, MOTORI ED ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Accanto ai festival principali, Modena costruisce un racconto coerente e riconoscibile, valorizzando le proprie eccellenze e offrendo esperienze in ogni periodo dell’anno. La capacità di attrazione turistica si mantiene elevata grazie un calendario di eventi che si dispiega lungo tutti i dodici mesi, affiancando alla programmazione dei grandi festival una rete di appuntamenti in grado di valorizzare le molte anime della città e accompagnare turisti e visitatori in ogni stagione, rete disponibile in un’unica piattaforma digitale accessibile attraverso la landing page dedicata di Visit Modena.

Il 2026 si è aperto nel segno della tradizione e dell’eccellenza con Modenantiquaria, che a febbraio ha riportato in città una delle più autorevoli rassegne di alto antiquariato a livello nazionale e internazionale. Con l’arrivo della primavera, il calendario si è animato di eventi, dal teatro comico di Brignano al Palapanini (il 19 maggio arriva Giacobazzi) alla Mezza Maratona d’Italia. Aprile è proseguito con i tornei giovanili di pallavolo (Anderlini Spring Cup) e con il nuovo Modena Film Festival, mentre piazza Roma ha accolto anche un evento dedicato alle auto storiche Mercedes Benz.

Maggio segna uno dei momenti più intensi dell’anno, tra esperienze enogastronomiche come “A cena in Piazza Roma” (16 maggio), spettacoli dal vivo e appuntamenti culturali diffusi, fino alla Notte Europea dei Musei, che il 23 maggio trasforma l’intero sistema culturale cittadino in uno spazio aperto di incontro e condivisione. A fine mese, il Modena Cai Village ai Giardini Ducali e il ritorno del Moodna Park al parco Ferrari contribuiscono a restituire l’immagine di una città viva e partecipata, capace di coniugare intrattenimento, musica e impegno civico.

L’estate si sviluppa tra grandi eventi e programmazioni diffuse: il passaggio della Mille Miglia (10 giugno), la Festa della Musica (21 giugno) che invade strade e piazze, e la rassegna estiva “santAGOstino – una piazza per la cultura”, che da giugno fino a fine settembre anima il centro con spettacoli, cinema e incontri culturali. A luglio, le celebrazioni per i 400 anni del Collegio San Carlo aggiungono un importante momento di riflessione internazionale sul tema della trasmissione del sapere.

Ad agosto, piazza Roma si trasforma in un’arena sportiva con il Mutina International Beach Volleyball Event, mentre settembre rappresenta uno dei vertici della programmazione annuale. Accanto agli eventi dedicati all’enogastronomia d’eccellenza, come “Mille Assaggi, Cento Maestri” e “Acetaie Aperte”, la città ospita dal 12 al 17 settembre gli Europei di pallavolo maschile, confermandosi capitale italiana del volley, mentre si inaugura una nuova mostra di indiscusso spessore artistico nella rinnovata ala del Palazzo dei Musei.

L’autunno prosegue con appuntamenti che valorizzano il patrimonio culturale e identitario della città, come Modena Patrimonio Mondiale in Festa (2-4 ottobre), la Modena Cento Ore (10 ottobre) e La Bonissima (167-18 ottobre), fino a Sciocolà che da 29 ottobre al 1° novembre trasforma il centro storico in un percorso dedicato al cioccolato artigianale. Novembre prevede il Via Emili@DocFestival, mentre l’inverno restituisce un’atmosfera suggestiva con il Mercatino di Natale tirolese, un altro successo dello scorso anno che viene riproposto. Il calendario si chiude con gli eventi sportivi di fine anno, come la Winter Cup, e con il Capodanno in piazza, che ogni anno rinnova la propria proposta tra spettacoli, concerti e momenti di festa collettiva, offrendo un finale coinvolgente e aperto a tutti.

Accanto ai festival nazionali e internazionali, esiste anche una fitta rete di iniziative locali che contribuisce in modo fondamentale alla vitalità e all’attrattività di Modena. Il calendario attraversa l’intero 2026 con iniziative ormai consolidate e nuove proposte. Tra gli appuntamenti più attesi basti ricordare la Fiera di San Geminiano, Modena in fiore nelle edizioni di inizio primavera e di fine estate, il Mercato europeo dal 5 al 7 giugno nel centro storico, il Mercatino francese dal 16 al 18 ottobre in piazza Matteotti e il Festival dei birrifici dal 9 all’11 ottobre. In programma anche eventi espressamente dedicati all’enogastronomia come “Modena senza glutine” in piazza Matteotti e “Nocinopoli”, il 30 e 31 maggio. Ampio spazio anche allo sport e al benessere con manifestazioni come “Modena di corsa con l’Accademia Militare”, “Donne in corsa”, “Corri con Ail” e il “Villaggio dello sport” del 21 maggio. Il calendario comprende inoltre numerose iniziative dedicate a bambini e famiglie, e non mancano gli eventi dedicati alla solidarietà e all’inclusione, così come i mercati e mercatini e le animazioni in centro storico.