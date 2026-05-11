La Lampada della Pace arriva a Fiorano Modenese

Venerdì 15 maggio, alle ore 10.00, Fiorano Modenese accoglierà la Lampada della Pace, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, nell’ambito del Giro d’Italia per la Pace, iniziativa promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, un percorso nazionale, partito da Napoli, che attraversa città e territori per promuovere i valori della pace, della solidarietà e della cittadinanza attiva..

L’appuntamento sarà in piazza Ciro Menotti e rappresenterà un momento pubblico di riflessione dedicato ai temi della pace, del dialogo e della solidarietà, attraverso il contributo attivo degli studenti fioranesi.

La mattinata si aprirà, alle ore 10.00, con i saluti istituzionali del sindaco, Marco Biagini. Seguiranno letture, pensieri e riflessioni sul tema della pace, proposte da bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia Aquilone e Coccapani e della scuola primaria Guidotti. Alle ore 10.45 è previsto il passaggio simbolico della Lampada della Pace e sarà realizzata una foto di gruppo con il drone (meteo permettendo).

La cittadinanza è invitata a partecipare. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Teatro Astoria.

“Educare alla pace i più piccoli significa innanzitutto dare spazio alle loro parole, ai loro pensieri e alla loro sensibilità. Anche quando guerre e conflitti sembrano lontani dalla nostra quotidianità, riguardano tutti noi, perché chiamano in causa la nostra coscienza collettiva e il senso di responsabilità verso gli altri. La scuola ha un ruolo fondamentale nel costruire comunità consapevoli, capaci di dialogo, rispetto e solidarietà.”, sottolinea l’assessora alla Scuola, Monica Lusetti.