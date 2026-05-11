Incontro sulla sicurezza stradale e pranzo di beneficenza lo scorso weekend a Casalgrande

Un pomeriggio dedicato alla sicurezza stradale, alla prevenzione e alla responsabilità civica, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare alla guida e nella vita quotidiana.

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 9 maggio l’incontro pubblico promosso dall’Associazione El Nour, dedicato ai temi della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, che ha visto una significativa partecipazione di cittadini.

Relatore dell’iniziativa è stato l’Ispettore Superiore della Polizia Stradale, dott. Robert Barbieri, che ha affrontato in maniera chiara e concreta numerosi aspetti legati alla prevenzione degli incidenti, alla responsabilità individuale, ai rischi derivanti dalla distrazione alla guida e all’importanza di adottare comportamenti prudenti e rispettosi delle norme.

Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Casalgrande, il Sindaco Giuseppe Daviddi e l’Assessore alla Legalità Marco Cassinadri, che hanno portato il saluto istituzionale e testimoniato l’attenzione dell’Ente verso iniziative orientate alla prevenzione, alla legalità e alla sensibilizzazione civica.

«Desidero innanzitutto ringraziare l’Ispettore Superiore della Polizia Stradale, dott. Robert Barbieri, per la preziosa presenza, per la chiarezza dell’esposizione e per la capacità di confrontarsi in modo costruttivo con i cittadini presenti – sottolinea il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi –. Un sentito grazie anche all’Associazione El Nour per aver promosso un’iniziativa che considero di grande valore per la nostra comunità».

«L’integrazione vera e concreta passa anche attraverso momenti di approfondimento e condivisione come questo, perché i temi affrontati – dalla sicurezza stradale al rispetto delle regole – fanno parte della quotidianità di ciascuno di noi. Incontri come questi assumono un significato ancora più importante quando ciò che si apprende viene tradotto nei comportamenti di ogni giorno, attraverso atteggiamenti responsabili e rispettosi degli altri e delle regole», conclude Daviddi.

L’Amministrazione comunale di Casalgrande esprime infine un ringraziamento all’Associazione El Nour, al dott. Robert Barbieri e a tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo a renderla un momento concreto di crescita, confronto e sensibilizzazione collettiva.

GRANDE PARTECIPAZIONE AL PRANZO APRO PER LA FESTA DELLA MAMMA: RACCOLTA FONDI PER UN FIBROSCAN AL SANTA MARIA NUOVA

Una Festa della Mamma all’insegna della solidarietà, della partecipazione e del sostegno concreto alla sanità pubblica. È stata una giornata particolarmente partecipata quella andata in scena ieri, domenica 10 maggio, presso la chiesa di Dinazzano, dove si è svolto il tradizionale pranzo organizzato dai volontari dell’Oratorio Santa Maria Assunta a sostegno di Apro ETS.

L’iniziativa, che ha richiamato numerosi cittadini di Casalgrande e del territorio, è stata promossa con l’obiettivo di sostenere concretamente i progetti dell’associazione e contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto di un FibroScan destinato al reparto di Medicina Gastroenterologica dell’Ospedale Santa Maria Nuova IRCCS di Reggio Emilia, una strumentazione diagnostica fondamentale per il rafforzamento dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie epatiche.

Presenti per l’Amministrazione comunale il Sindaco Giuseppe Daviddi, il Vicesindaco Valeria Amarossi e gli Assessori Marco Cassinadri, Graziella Tosi e Domenico Vacondio, a testimonianza della vicinanza del Comune a una realtà che da anni rappresenta un presidio importante di sostegno alla sanità pubblica territoriale.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ad Apro ETS, al presidente Giovanni Fornaciari e alla dottoressa Marina Beltrami, direttrice della Struttura di Medicina Gastroenterologica, per il prezioso lavoro svolto – sottolinea il Sindaco Giuseppe Daviddi –. Un grazie speciale va alla nostra Nadia, instancabile referente di Apro sul territorio di Casalgrande, per l’impegno con cui organizza iniziative fondamentali nella raccolta fondi a sostegno di reparti così importanti per la nostra sanità pubblica”.

Il Sindaco ha poi voluto rivolgere un ringraziamento a Don Carlo Castellini, “per la disponibilità costante nel mettere a disposizione gli spazi della parrocchia per eventi di questo genere”, e ai numerosi volontari impegnati nell’organizzazione della giornata.

“Il grazie più grande – prosegue Daviddi – va a quell’esercito di volontari che, anche in un giorno di festa, ha scelto di dedicare tempo ed energie alla comunità, rendendo possibile un evento impeccabile e partecipatissimo. E grazie ai tantissimi cittadini di Casalgrande che ancora una volta hanno dimostrato il cuore enorme della nostra comunità quando si tratta di sostenere cause così importanti. Sono momenti preziosi a sostegno di una sanità pubblica che deve continuare ad essere pubblica, universalistica e davvero al servizio di tutti”.

Alle parole del Primo Cittadino si è associato anche l’Assessore alle Politiche per la Salute, Domenico Vacondio, che ha evidenziato il valore di queste iniziative per il territorio e per il sistema sanitario locale.

“Mi associo ai ringraziamenti verso Apro ETS, i volontari e Don Carlo Castellini per il valore di iniziative come questa – sottolinea Vacondio –. Desidero inoltre rivolgere un pensiero di stima al presidente di Apro, dottor Giovanni Fornaciari, per la competenza, l’umanità e la capacità di relazione che ha sempre dimostrato nel rapporto con pazienti e professionisti sanitari del territorio. Qualità che ha saputo trasferire anche nell’impegno di Apro ETS, rendendo queste attività benefiche un sostegno concreto e fondamentale per la sanità pubblica locale”.

Una giornata che ha saputo trasformare una ricorrenza simbolica come la Festa della Mamma in un momento concreto di vicinanza, comunità e sostegno alla salute pubblica.