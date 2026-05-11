In arrivo la seconda edizione di Innovation Days Maranello: Automotive e Intelligenza Artificiale

In occasione della seconda edizione degli “Innovation Days Maranello – Automotive”, oltre al consueto incontro rivolto alle scuole, verrà proposto un laboratorio gratuito di orientamento professionale per adulti, che si terrà nel pomeriggio presso l’Aula Magna dell’IIS Ferrari.

L’evento, in programma mercoledì 13 maggio, nasce per supportare gli studenti in una scelta consapevole del percorso scolastico e professionale. La giornata si articolerà in due momenti:

Mattino (ore 9.00 – 13.00): presso l’Auditorium Ferrari, sessione dedicata agli studenti del triennio dell’IIS “A. Ferrari” e aperta agli istituti superiori del Distretto Ceramico.

Pomeriggio (ore 14.30 – 16.30): presso l’Aula Magna dell’IIS “A. Ferrari”, laboratorio di orientamento per adulti e cittadini.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni UCIIM Modena-Sassuolo e Viceversa APS, in collaborazione con l’IIS Ferrari e con il patrocinio del Comune di Maranello. L’invito è esteso anche a insegnanti, educatori e a tutti i cittadini interessati alla cultura imprenditoriale e alle dinamiche del settore motoristico.

“Questa seconda edizione,” sottolinea Alessandra Borghi, “si concentra sul legame tra il mondo dei motori e l’Intelligenza Artificiale, esplorandone opportunità e sfide per il futuro lavorativo dei giovani. Il punto di forza resta il dialogo diretto con professionisti, realtà imprenditoriali del Distretto e testimonial sportivi, pronti a illustrare le competenze più richieste in ambiti chiave come l’industria metalmeccanica, il digitale e l’innovazione.”

All’incontro sarà presente anche Marko Bertogna, Professore Ordinario presso Unimore dove dirige il laboratorio HiPeRT. “Nel cuore della Motor Valley, l’ingegneria sta vivendo una trasformazione epocale: il valore di un veicolo o di un robot non risiede più solo nella sua componente meccanica, ma si sta spostando radicalmente verso la componente software – spiega il docente -. Spiegherò ai giovani la traiettoria di ricerca di Hipert e del team UNIMORE Racing: un ecosistema multidisciplinare di oltre 80 ricercatori che sviluppano Intelligenza Artificiale “embedded” per i sistemi più complessi del mondo, ripercorrendo l’evoluzione che ci ha portato a traguardi incredibili nelle sfide internazionali di guida autonoma, culminati, nel novembre 2025, con il primo sorpasso autonomo effettuato da un pilota professionista di Formula 1″.

IL PROGRAMMA

AL MATTINO dalle 9.00 alle 13.10

9.00 Saluti: CHIARA FERRARI, Vicesindaco di Maranello

SALVATORE CONTI, Dirigente Scolastico IIS “A. Ferrari”

MARIA COSTI, Consigliera della Regione Emilia Romagna

PRESENTAZIONE E SALUTI Alessandra Borghi | Uciim Modena- SASSUOLO

SALVATORE CONTI, Dirigente Scolastico IIS “A. Ferrari” MARIA COSTI, Consigliera della Regione Emilia Romagna PRESENTAZIONE E SALUTI Alessandra Borghi | Uciim Modena- SASSUOLO 9,20 MARKO BERTOGNA | UNIMORE

“L’ Intelligenza Artificiale alla Guida del Futuro, dalle Piste di F1 alla Fabbrica 4.0″

“L’ Intelligenza Artificiale alla Guida del Futuro, dalle Piste di F1 alla Fabbrica 4.0″ 10,15 ALESSANDRO CHIESA | HR Manager Ferrari

“AI, il futuro mondo del lavoro”

“AI, il futuro mondo del lavoro” 10.35 LEONARDO GUGLIELMETTI | Scuola Arti e Mestieri Ferrari

“AI, vecchie e nuove professioni”

“AI, vecchie e nuove professioni” 11.00 MARCO FRANCHINI| Psicologo e Psicoterapeuta

“Intelligenza artificiale, emozioni reali: governare il cambiamento con consapevolezza”

“Intelligenza artificiale, emozioni reali: governare il cambiamento con consapevolezza” 11.50 Premiazioni progetti IIS Ferrari a cura di LEO TURRINI e con la partecipazione di SASSUOLO CALCIO

AL POMERIGGIO dalle 14.30 alle 16.30

Laboratorio gratuito di Orientamento al lavoro

6 Cappelli per un Futuro

Cambia Prospettiva, Trova la tua Strada

Nel pomeriggio avrà luogo, presso l’aula magna dell’IIS “A. Ferrari” di Maranello, un laboratorio pratico esperienziale di orientamento al lavoro incentrata sulla tecnica dei ‘6 cappelli per pensare’ di Edward De Bono, rivolto ai cittadini interessati al tema dell’orientamento al lavoro. Il laboratorio, che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e sarà condotto da Laura Corallo, giornalista e formatrice, consentirà ai partecipanti di acquisire una tecnica di gestione del pensiero e delle riunioni utilizzata per prendere decisioni migliori, risolvere problemi complessi e stimolare la creatività. Permette di analizzare una situazione da sei diverse prospettive (i “cappelli”) in modo strutturato, evitando conflitti e rendendo le discussioni più produttive. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a: uciimmodenasassuolo@gmail.com