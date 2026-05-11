Futuri insegnanti americani in visita nelle scuole di Modena

Partecipare alla vita quotidiana delle scuole modenesi, entrando nelle classi, osservando le attività educative e costruendo momenti di scambio attraverso letture, giochi, laboratori e attività in lingua inglese. Torna a Modena, per la diciassettesima edizione, “University of Georgia and Modena Schools”, il progetto che porta nelle scuole cittadine gli studenti della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università della Georgia (Uga).

Sono 27 quest’anno gli studenti americani coinvolti che, accompagnati dal professor Robert Capuozzo e dalla professoressa Mya Milner, sono stati accolti lunedì 11 maggio in Municipio dall’assessora alle Politiche educative e Rapporti con l’Università Federica Venturelli. Il progetto, promosso dall’associazione culturale Victoria Languages and Cultures di Modena, prevede che i futuri insegnanti statunitensi vengano inseriti per tre settimane nei servizi educativi e scolastici della città, ospitati da famiglie modenesi.

Partecipano all’iniziativa le scuole d’infanzia Villaggio Giardino, Simonazzi, San Remo, Malaguzzi e Barchetta; le scuole primarie Giovanni XXIII dell’Istituto comprensivo 1 con le secondarie Cavour, Galilei dell’Istituto comprensivo 2 con le Calvino, Leopardi e Don Milani dell’Istituto comprensivo 7; le scuole secondarie Paoli dell’Istituto comprensivo 8 e, per la prima volta, le primarie Gramsci e Anna Frank dell’Istituto comprensivo 10 con le secondarie Marconi.

Per l’assessora Venturelli “progetti come questo rappresentano un importante riconoscimento del modello educativo modenese e della sua capacità di dialogare con esperienze internazionali, valorizzando lo scambio di pratiche, competenze e culture diverse. La presenza degli studenti americani nelle nostre scuole offre occasioni concrete di crescita reciproca, non solo sul piano linguistico e didattico, ma anche umano e relazionale”.

Durante la permanenza a Modena, gli universitari americani parteciperanno attivamente alla vita scolastica, affiancando insegnanti ed educatori nelle attività quotidiane e proponendo momenti condivisi in lingua inglese concordati con i docenti. Il professor Capuozzo tornerà inoltre alla scuola d’infanzia Barchetta, mentre la professoressa Milner sarà accolta dalle scuole Galilei e Calvino.

Il programma prevede anche visite al Centro educativo Momo e alla scuola d’infanzia Edison, oltre a momenti dedicati alla scoperta della città, dei musei e dei principali luoghi culturali e aggregativi del territorio. Centrale, come ogni anno, il ruolo delle famiglie modenesi che ospitano gli studenti statunitensi, contribuendo a rendere l’esperienza un’occasione di incontro, conoscenza reciproca e amicizia internazionale.

A conclusione del progetto, il 28 maggio, Villa Cesi ospiterà una festa finale con le famiglie, gli insegnanti, i dirigenti scolastici e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale coinvolti nell’iniziativa.