Destinatario di un ordine di carcerazione, arrestato a Modena dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova.

L’uomo è stato fermato il 9 maggio scorso per un controllo di Polizia dalla Squadra Volante. In esito ad accertamenti è emerso che lo stesso deve espiare una pena residua di mesi 11 e giorni 20 di reclusione per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel gennaio 2022 in provincia di Savona. Il 35enne è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale.

Al termine del periodo detentivo la sua posizione amministrativa sul territorio nazionale sarà posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.