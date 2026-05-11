Conclusi a Castel San Pietro Terme gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica

Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica deliberati dalla Giunta comunale a fine ottobre 2025 e affidati a Solaris, società in house che gestisce il servizio sul territorio comunale.

L’investimento complessivo ammonta a 187 mila euro, di cui 50 mila destinati al cofinanziamento dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione di Piazza XX Settembre. Nelle ultime settimane è stato approvato il progetto esecutivo e Solaris ha già individuato l’azienda che realizzerà i lavori nel corso dell’anno. I restanti 137 mila euro sono stati invece impiegati per una serie di interventi di manutenzione straordinaria diffusi sul territorio.

In particolare, si è proceduto al rifacimento delle linee elettriche in diverse vie, tra cui Via Colombarina, Via Righi, Via Fermi, Via Risorgimento, Via Bentivoglio e Via Gurrieri, accompagnato dalla sostituzione in loco di oltre 40 corpi illuminanti. A questi si aggiunge la sostituzione di circa 120 punti luce in ulteriori strade cittadine, tra cui Via Scania, Via Torricelli, Via Caduti di Cefalonia, Via Di Vittorio, Via Migliori, Via Archimede, Via Avogadro e Via Grieco. È stato inoltre ripristinato il funzionamento della linea elettrica del parcheggio delle scuole medie Pizzigotti, mentre nelle località di Osteria Grande e Palesio si è intervenuti con la sostituzione di una decina di corpi illuminanti.

Ulteriori lavori hanno riguardato il ripristino di circa 40 punti luce nella zona di Viale Terme in direzione del Golf Club, oltre all’installazione di un doppio sbraccio per migliorare l’illuminazione dell’attraversamento pedonale situato in prossimità dell’intersezione tra Via Tanari, Via Risorgimento e Via Tosi, aumentando così la sicurezza in un punto particolarmente sensibile della viabilità.

Resta da completare l’installazione di un ulteriore corpo illuminante nei pressi dell’intersezione tra la Via Emilia e Via Pilastrino a Osteria Grande, intervento già finanziato e per il quale si è in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte di ANAS e della Soprintendenza.

Nelle prossime settimane sono inoltre previsti interventi per l’illuminazione di due attraversamenti pedonali: uno nel capoluogo, in zona Montagnola, nei pressi dell’ingresso delle scuole medie Pizzigotti, e uno a Osteria Grande lungo la Via Emilia, in prossimità della farmacia.

«Con il completamento di questi interventi dimostriamo concretamente di stare rispettando gli impegni assunti con i cittadini – dichiara il vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Giacomo Fantazzini – intervenendo in modo puntuale sulle criticità segnalate e rafforzando la sicurezza urbana attraverso un’illuminazione più efficiente e capillare. Si tratta di un lavoro diffuso su tutto il territorio che migliora la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità, soprattutto nelle ore serali. Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori interventi già in programmazione, con l’obiettivo di consolidare questi risultati e continuare a investire su sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica».

L’Amministrazione comunale sta già programmando ulteriori interventi da realizzare entro la fine dell’estate 2026, con particolare attenzione alla sostituzione di alcune linee elettriche che negli ultimi anni hanno evidenziato criticità. Parallelamente, è stato richiesto a Solaris un aggiornamento dei costi relativi al terzo stralcio del PRIC (Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale), finalizzato all’incremento del numero di lampade a LED, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e la qualità complessiva dell’illuminazione pubblica.