CNA Emilia-Romagna e UniCredit Region Centro Nord siglano un accordo per l’innovazione digitale e la crescita competitiva delle Pmi

CNA Emilia-Romagna e la Region Centro Nord di UniCredit hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito, supportare l’innovazione digitale e la crescita dimensionale e competitiva delle micro, piccole e medie imprese della regione.

Grazie alla partnership, le imprese associate a CNA possono beneficiare di una maggiore facilità di accesso a servizi consulenziali, percorsi formativi, iniziative congiunte e soluzioni finanziarie dedicate, sviluppate in coerenza con i principali driver della trasformazione economica in atto: sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione.

Il protocollo siglato da CNA Emilia-Romagna e Region Centro Nord di UniCredit si colloca all’interno della cornice dell’Accordo per l’innovazione digitale e la crescita dimensionale delle PMI, stipulato nel 2026 da CNA Nazionale e UniCredit Italia.

L’accordo regionale intende favorire una maggiore interazione tra le reti territoriali di CNA e UniCredit, anche attraverso la promozione di eventi congiunti. L’obiettivo è rafforzare i rapporti a livello locale per generare impatti concreti sulla quotidianità delle imprese associate, supportandole nella conoscenza delle tematiche ESG, con un’offerta di prodotti e servizi bancari in grado di consentire alle aziende il raggiungimento di obiettivi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, afferma: “Rafforziamo la collaborazione con CNA Emilia-Romagna con un accordo che ci consente di essere ancora più vicini alle imprese del territorio. Offriamo soluzioni finanziarie dedicate, servizi consulenziali e iniziative congiunte per accompagnare micro, piccole e medie imprese nella transizione digitale e sostenibile. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo competitivo del sistema produttivo regionale, rispondendo alle reali esigenze degli imprenditori e mettendo a loro disposizione un ecosistema integrato di risorse a supporto della crescita delle loro attività”.

“Per CNA Emilia-Romagna questo accordo rappresenta uno strumento concreto per accompagnare le micro, piccole e medie imprese in una fase di trasformazione che richiede visione, competenze e risorse adeguate – dichiara Diego Benatti, Segretario regionale della Confederazione -. Oggi le imprese hanno bisogno non solo di credito, ma anche di interlocutori capaci di sostenerle nei percorsi di digitalizzazione, innovazione, sostenibilità e crescita organizzativa. Rafforzare la collaborazione con UniCredit significa mettere a disposizione delle nostre associate opportunità in più, con una particolare attenzione alla dimensione territoriale e alla vicinanza ai bisogni reali delle imprese. È su questo terreno che vogliamo continuare a lavorare: aiutare l’artigianato e le PMI dell’Emilia-Romagna a investire, consolidarsi e affrontare con maggiore competitività le sfide del mercato”.

Le filiali di UniCredit e le sedi territoriali CNA restano a disposizione per maggiori dettagli.