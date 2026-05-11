Casalgrande Legge cresce: nasce il nuovo gruppo di lettura per adulti

Nasce a Casalgrande un nuovo spazio dedicato alla lettura, al confronto e alla condivisione. Giovedì 14 maggio prenderà infatti il via, in orario serale, il nuovo gruppo di lettura per adulti, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Casalgrande all’interno del progetto Casalgrande Legge.

Una data scelta non casualmente. Nello stesso giorno, nel pomeriggio, si terrà infatti l’ultimo incontro stagionale del gruppo di lettura ragazzi (11–14 anni) nato lo scorso ottobre: un’esperienza che ha accompagnato durante l’anno tanti giovani lettori in un percorso di scoperta, confronto e crescita e che riprenderà in autunno.

Una coincidenza che rappresenta simbolicamente un vero e proprio passaggio di testimone tra generazioni, nel segno della promozione della lettura come strumento di partecipazione, riflessione e costruzione di comunità.

Il nuovo gruppo di lettura per adulti nasce infatti con l’obiettivo di offrire uno spazio aperto di dialogo e condivisione, in cui i libri possano diventare occasione di confronto, approfondimento e crescita personale e collettiva.

«Siamo particolarmente felici di vedere prendere forma iniziative che avevamo immaginato fin dall’inizio del mandato: Casalgrande Legge continua a svilupparsi come progetto diffuso di promozione della lettura e della cultura sul territorio», sottolinea l’Assessora alla Cultura Graziella Tosi.

«La lettura è uno strumento fondamentale per creare comunità e occasioni di incontro. Il gruppo è aperto a tutti e l’invito è a partecipare e a diffondere l’iniziativa.

Nel quadro delle politiche culturali, anche la Regione Emilia-Romagna sta rafforzando il proprio impegno sulla promozione della lettura. In questo spirito, rivolgiamo un invito all’Assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, a visitare Casalgrande e a conoscere da vicino le iniziative di Casalgrande Legge».

L’Amministrazione comunale desidera inoltre rivolgere un ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno reso speciale il Gruppo di lettura ragazzi, a Marcella Grulli, preziosa guida del percorso, e a tutte le persone che vorranno unirsi a questa nuova esperienza dedicata alla lettura e alla condivisione culturale.