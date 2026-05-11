Alcuni provvedimenti in vigore a Reggio Emilia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio

In occasione della visita a Reggio Emilia della principessa del Galles Catherine Middleton nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, vengono adottate alcune misure per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento condivise con la Questura.

Per quanto riguarda la viabilità, sono previste alcune modifiche alla circolazione e alla sosta. In particolare, è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 1 alle ore 18 del 13 maggio, nelle strade: viale Allegri (tutta la via su ambo i lati), piazza della Vittoria (negli stalli di sosta prospicienti la Galleria Parmeggiani), via Ludovico Ariosto (su ambo i lati), piazza Roversi, via Vittorio Veneto, stradone Vescovado, via Wybicki (nel tratto tra via Manara e via Mutilati del Lavoro), via Mutilati del lavoro (nel tratto tra via Wybicki e via Cremona, su ambo i lati), parcheggio ingresso scuola Anna Frank, via Bligny (da viale Ramazzini a via Cassala), viale Ramazzini (da via Bligny a via Agosti), via Cassala (da via Bligny a via Agosti), via Agosti (da viale Ramazzini a via Cassala), parcheggio prospiciente l’ingresso al Centro internazionale Loris Malaguzzi.

Viene inoltre istituito il divieto di transito dalle ore 12 alle ore 18 del 13 maggio in via Wybichi (tratto compreso tra via Manara e via Mutiliati del Lavoro), via Mutilati del Lavoro (tratto compreso tra Via J. Wybichi e via Cremona, su ambo i lati) e viale Officine Meccaniche Reggiane.

Infine, è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 1 alle 18 del 14 maggio in via Gattalupa (tutto il parcheggio adiacente l’ingresso della scuola Allende), in via Tonale (da viale Ramazzini al civico 8 su ambo i lati) e in via Gioia (da viale Ramazzini al civico 5 su ambo i lati). Viene inoltre disposto il divieto di transito veicolare, ad eccezione del Minibu, dalle ore 9 alle 14 dello stesso giorno, in via Gattalupa nel tratto compreso tra via Amendola e l’ingresso del parcheggio.

Anche la circolazione del trasporto pubblico urbano subirà alcune modifiche mercoledì 13 maggio da inizio servizio e, indicativamente, fin verso le ore 17 della stessa giornata.

Le linee 4, 6, 14, E, G, M percorreranno i viali esterni (viale Isonzo-viale Timavo-viale Monte Grappa). Saranno inoltre temporaneamente soppresse le seguenti fermate poste nelle vie interdette al transito: viale Allegri – viale Allegri Università – via Franchetti -Porta Santo Stefano – piazza Gioberti – Coop 1- piazza Fiume – piazza Roversi – via Ariosto – incrocio via Monzermone – piazza del Monte – Mercato Coperto – Chiesa San Pietro – Porta San Pietro – via Nobili (centro) – via Roma.

Questi i percorsi che verranno effettuati:

Linee 4, 6: viale Isonzo – via Franchetti – Caserma Zucchi – via Franchetti – viale Isonzo -viale Timavo – viale Umberto I. Percorso inverso in direzione opposta.

Minibù G: via Cecati – viale Timavo – viale Isonzo – viale Regina Elena (percorso inverso in direzione opposta).

Minibù E: via Emilia all’Angelo – viale Timavo – via Ariosto – viale Monte Grappa (in direzione opposta: via Tintoretto e viale dei Mille). Percorso inverso in direzione opposta.

Minibù M: via Pansa – viale Isonzo – viale Piave – via Eritrea. Percorso inverso in direzione opposta.

Linea 14: Caserma Zucchi – via Franchetti – viale Isonzo – viale Timavo – via Cecati. Percorso inverso in direzione opposta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare SETA via telefono al numero 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058

Mercoledì 13 maggio, dalle ore 00.00 alle 18, saranno inoltre rimosse le rastrelliere per biciclette in piazza Prampolini, piazza del Monte, via Vittorio Veneto, stradone Vescovado, via Corridoni, via Carducci, via Farini, Galleria Santa Maria, piazza scolastica Gattalupa, via Bligny, via Agosti, via Cassala, viale Ramazzini, via Flavio Gioia, via Tonale, via Mutilati del Lavoro, nonché in quelle ad esse confluenti o immediatamente adiacenti.

Nella giornata di mercoledì 13 maggio, dalle ore 6 alle 18, sarà anche in vigore un’ordinanza sindacale che prevede il divieto di somministrazione, consumo, vendita e detenzione in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro e lattine. La restrizione riguarderà: piazzale Gioberti, via Emila Santo Stefano, piazza del Monte, Galleria Santa Maria, piazza Prampolini, via Corridoni, via Carducci, via Vittorio Veneto, via Farini.

Per questioni di sicurezza, dalle ore 6 alle 16 di mercoledì 13 maggio sono vietate le distese aggettanti su piazza Prampolini, via Farini, via Vittorio Veneto e piazza del Monte.

In queste stesse vie è vietata l’introduzione e la detenzione di vetro, alluminio, spray al peperoncino, materiale pirotecnico durante la manifestazione.

Nelle vie interessate dall’evento, dalle ore 00.00 di mercoledì 13 e fino a fine esigenze (indicativamente entro le 15 del giorno successivo) è inoltre prevista la bonifica e la sigillatura, mediante apposizione di piombo, di cabine, cassette postali e tombini, nonché la rimozione dei contenitori porta rifiuti, cestini e porta indumenti.

Le vie interessate sono: via Allegri, corso Cairoli, via Giuseppe Mazzini, piazza Gioberti, via Emilia Santo Stefano, piazza del Monte, via Corridoni, piazza Prampolini, via Farini, piazza Roversi, via Ludovico Ariosto, piazzale Diaz, via Officine meccaniche Reggiane, viale Ramazzini, via Carducci, via Bligny, via Agosti, via Cassala, via Manara, via Wybicki, via Mutilati del Lavoro, via Matteotti, via Einstein dall’incrocio con via Olinto Pincelli, via Gattalupa, piazza scolastica Gattalupa, parcheggio adiacente l’ingresso Scuola “Allende”, via Amendola, via Tonale, via Gioia, corso Garibaldi in prossimità della Prefettura.

Inoltre, per motivi di sicurezza sono assolutamente vietate le riprese aeree anche con l’utilizzo di droni nell’area dell’evento e nello spazio aereo sovrastante. Eventuali violazioni saranno immediatamente segnalate alle Forze dell’ordine e all’ENAC ai sensi del Regolamento UE 2019/947 e della normativa nazionale vigente, con conseguente sequestro dell’apparecchio e sanzioni amministrative e penali a carico dell’operatore.

In occasione della visita della principessa del Galles a Reggio Emilia, nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio i servizi comunali resteranno aperti al pubblico secondo gli orari di apertura, ad eccezione degli uffici dell’Anagrafe di piazza Casotti che saranno chiusi esclusivamente nella giornata di mercoledì 13 maggio.

Inoltre, per il significativo impegno richiesto alla Polizia locale di Reggio Emilia in relazione alla visita della Principessa, gli uffici del Comando di via Brigata Reggio sospenderanno il servizio di apertura al pubblico nella giornata di mercoledì 13 e fino alle 13 di giovedì 14 maggio.