Al Teatro Duse di Bologna Federico Buffa racconta le ultime 48 ore di Lucio Dalla

Le ultime 48 ore di vita di Lucio Dalla, raccontate da Federico Buffa al Teatro Duse di Bologna, storico palcoscenico dove Lucio, nel dicembre 1970, cantò per la prima volta in pubblico ‘Gesubambino’, il brano scritto insieme a Paola Pallottino, poi censurato e ribattezzato ‘4 marzo 1943’. Sono i due giorni speciali attorno ai quali ruota lo spettacolo ‘Il futuro è tra mezz’ora’, in scena venerdì 15 maggio (ore 21).

Nato da un’idea di Luca Gnudi, lo show di Buffa e Cesare Pomarici si avvale dell’accompagnamento di Alessandro Nidi al pianoforte e di Emanuele Nidi alla chitarra e voce. Ripercorrendo, una per una, la storia di tutte le canzoni presenti nella scaletta del concerto di Montreux, l’ultimo eseguito da Dalla prima di spegnersi improvvisamente il primo marzo 2012, lo show conduce il pubblico in un viaggio narrativo e musicale che mette insieme ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche e vicende ancora inedite, con lo scopo di restituire, nella sua geniale complessità, un nuovo ritratto dell’indimenticato artista.

L’apparato musicale, che prevede la rivisitazione dei brani di quell’ultimo live in Svizzera, è stato realizzato per restituire alle canzoni di Dalla qualcosa della loro ispirazione originaria: il carattere di quella dimensione spontanea precedente al processo di produzione discografica.

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