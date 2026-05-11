A Vergato il lupo diventa “un Amico” di tutta la comunità: tra piazze, scuole e famiglie nasce una nuova convivenza

Per strada i bambini ululano per gioco, nelle scuole le maestre organizzano laboratori a tema, nei bar del paese se ne discute con curiosità e, la sera, le famiglie si ritrovano unite in un dialogo intergenerazionale, con i nipoti che si divertono a sottoporre ai nonni i quiz imparati in classe. A Vergato il lupo non fa più paura: è diventato un vero e proprio “amico” della comunità.

Tutto nasce dal travolgente successo del progetto scolastico “Un lupo per Amico”, che ha coinvolto oltre 250 alunni del territorio, suscitando un’enorme eco anche sui social network. Un percorso culturale profondo, impreziosito dallo spettacolo e dal burattino speciale creato dalla “Bottega dei burattini”, e culminato con la grande mostra al Palazzo dei Capitani della Montagna, che ha registrato la cifra record di oltre mille visitatori.

Per dare continuità a questo straordinario fermento e per coinvolgere attivamente anche il pubblico adulto, nasce l’incontro “Il ruolo naturale del lupo: Bioregolatore e Guardiano della Biodiversità”, in programma giovedì 14 maggio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale Paolo Guidotti (Via 1 maggio 86/a, Vergato). L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal CPGEV di Bologna (Guardie Ecologiche Volontarie di Vergato), con il patrocinio del Comune di Vergato e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

La serata, condotta dai relatori Davide Ghini (GEV) e Antonio Iannibelli (GEV, fotografo e studioso di lupi), nasce da un’esigenza precisa: dare una risposta pubblica a una domanda posta a bruciapelo da uno studente quindicenne dell’Istituto Superiore Fantini di Vergato durante una lezione: “Perché gli uomini ammazzano i lupi?”.

Di fronte alle drammatiche cronache nazionali – con decine di lupi avvelenati in Abruzzo e decapitati in Toscana – le GEV mettono a disposizione le proprie conoscenze per smontare le fake news con il rigore della ricerca scientifica. Durante l’incontro verrà esplorato il vero volto del predatore:

Il lupo come controllore sanitario : il primo argine naturale contro la diffusione di malattie (come la Peste Suina Africana), poiché seleziona i soggetti deboli o malati.

Equilibrio degli erbivori: il suo ruolo vitale di bioregolatore e “freno” naturale alla diffusione di virus (come la PSA), all’espansione di ungulati e specie alloctone (come le nutrie).

L’obiettivo è chiaro: far sì che il lupo diventi un “Amico” anche per i genitori, i nonni e per tutti gli adulti, riconoscendo che siamo tutti animali, abbiamo gli stessi diritti e abitiamo la stessa casa.

Tutta la comunità è invitata a partecipare. Le GEV di Vergato colgono l’occasione per rivolgere un invito speciale a tutti i cittadini dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, ricordando che il progetto educativo “Un lupo per Amico” è a disposizione per essere portato in tutte le scuole del territorio. Le GEV vi aspettano.

Ingresso: Libero. Per informazioni e contatti: Tel: +39 329 8332183 – Web: www.gevbologna.org | www.italianwildwolf.com