A Modena un calendario di iniziative per promuovere l’inclusione della comunità LGBTQIA+

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, l’intersexfobia e l’afobia, che si celebra il 17 maggio, l’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Modena promuove il calendario “Siamo tutti uguali diversi”, un programma di iniziative culturali, formative e sociali dedicate alla promozione dei diritti, del rispetto e dell’inclusione della comunità LGBTQIA+ che si sviluppa tra maggio e giugno. Il calendario di eventi è stato realizzato con la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui Arcigay Modena Matthew Shepard e Università di Modena e Reggio Emilia. Il Comune di Modena aderisce inoltre alla campagna nazionale della Rete Re.A.Dy di cui è partner, che per l’edizione di quest’anno pone particolare attenzione ai giovani adolescenti. In città verrà esposto il manifesto creato e messo a disposizione degli Enti partner Re.A.Dy dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con le associazioni LGBT+ del Patto di Collaborazione.

Le iniziative prendono il via giovedì 14 maggio alle 16 al Dipartimento di studi linguistici e culturali di Unimore con “Oltre l’Etichetta: Identità Libere”, appuntamento dedicato al rapporto tra ricerca scientifica, pratiche sociali e impegno istituzionale, realizzato in modalità multisede tra Modena e Reggio Emilia in collaborazione con i tavoli interistituzionali LGBTQIA+ dei due territori. L’evento approfondirà temi quali minority stress, salute mentale, linguaggio, inclusione sociale e contrasto allo stigma, con attenzione anche al contesto sportivo e alle azioni promosse da Unimore per l’inclusione.

Sempre il 14 maggio, alle 21 al Cinema Astra, è in programma la proiezione del film “Milk”, biopic dedicato alla figura di Harvey Milk e alla sua battaglia per i diritti della comunità LGBTQIA+, preceduta da un aperitivo organizzato da Juta Stereobar. L’iniziativa è inserita nel percorso di avvicinamento al Modena Pride 2026.

Tra gli appuntamenti del calendario figurano anche l’incontro formativo “HIV e comunità LGBTQIA+”, promosso da Arcigay Modena “Matthew Shepard” (il 19 maggio alle 19 nella sede di Arcigay in via IV Novembre), il “Test Day” con test gratuiti e anonimi per HIV, sifilide ed epatite C organizzato dal Comune di Modena insieme all’Azienda Usl e all’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Reggio Emilia (il 23 maggio dalle 17 alle 20 all’Informagiovani di Piazza Grande), il conversatorio “Mostrificatə: deumanizzare per escludere” e la presentazione del libro “Politiche delle Bisessualità” (rispettivamente il 23 maggio alle 18 a Lo Spazio Nuovo e il 24 alle 16 nella sede di Arcigay, entrambi in via IV Novembre) oltre a iniziative culturali e aggregative come lo “Speed Date LGBTQIA+” (il 26 maggio alle 20 al Gate48 di via San Giacomo 48), il “Drag Brunch” di domenica 31 maggio al caffè Bistrot MammaRò, dalle 11, e il club del libro LGBTQIA+ “Arcobalibri”, che il 6 giugno alle 16.30 alla biblioteca Crocetta di Largo Pucci 33 discute “Atti impuri” di Pier Paolo Pasolini.

Momento centrale del programma sarà il Modena Pride 2026, in programma sabato 20 giugno tra l’Area Ex Macello e le vie del centro cittadino, con corteo e manifestazione socio-culturale per i diritti LGBTQIA+, organizzato da Arcigay Modena “Matthew Shepard” insieme a numerose associazioni del territorio.

Il calendario si concluderà giovedì 25 giugno dalle 15 alle 18 con il seminario “Discriminazioni per identità di genere e orientamento sessuale: analisi e strategie per l’uguaglianza nel lavoro”, ospitato all’Open Space della Fondazione Marco Biagi, dedicato all’analisi delle discriminazioni nel mercato del lavoro e agli strumenti di tutela e promozione dell’eguaglianza.

Accanto agli eventi, il programma richiama anche l’attenzione sui servizi permanenti di ascolto e supporto attivi sul territorio, tra cui il Telefono Amico LGBTQIA+ di Arcigay Modena, lo Sportello Arcobaleno presso la CGIL di Modena e il Punto di Ascolto Antidiscriminazione del Centro per le Famiglie del Comune di Modena. Per approfondire https://pariopportunita.comune.modena.it/.