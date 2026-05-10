Furto notturno in un negozio di generi alimentari a Correggio

La mattina del 9 maggio, i Carabinieri di Correggio sono intervenuti presso un negozio di generi alimentari situato in via Conciapelli, a seguito della segnalazione di un furto avvenuto nella notte precedente. Dalle prime ricostruzioni effettuate durante il sopralluogo, è emerso che ignoti si sono introdotti nell’esercizio forzando il vetro della porta posteriore. Una volta dentro, i ladri hanno sottratto 700 euro in contanti e il dispositivo POS. La stima del danno complessivo è attualmente in corso. Le indagini per risalire ai responsabili sono in mano ai Carabinieri della Stazione di Correggio.