Furto all’interno di un ristorante a Scandiano

Ieri intorno alle 19:00, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano sono intervenuti in via Bosco a seguito della segnalazione di un furto consumato ai danni di un ristorante. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti si erano introdotti all’interno dell’esercizio attraverso l’effrazione di una porta laterale. Una volta all’interno i ladri, stando ad un primo controllo, hanno asportato il registratore di cassa contenente danaro in fase di quantificazione, tre tablet utilizzati per le ordinazioni dei clienti, due personal computer portatili e vari generi alimentari.