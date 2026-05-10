Furto all’interno di un ristorante a Scandiano

Ieri intorno alle 19:00, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano sono intervenuti in via Bosco a seguito della segnalazione di un furto consumato ai danni di un ristorante. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti si erano introdotti all’interno dell’esercizio attraverso l’effrazione di una porta laterale. Una volta all’interno i ladri, stando ad un primo controllo, hanno asportato il registratore di cassa contenente danaro in fase di quantificazione, tre tablet utilizzati per le ordinazioni dei clienti, due personal computer portatili e vari generi alimentari.
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