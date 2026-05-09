San Cesario Sul Panaro: a fuoco mezzo per movimentazione terra

Nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Cesario sul Panaro, in via San Gaetano, per domare l’incendio di un mezzo per la movimentazione terra. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme, che rischiavano di propagarsi alle aree circostanti, ma l‘incendio è stato rapidamente domato.

Successivamente, gli operatori hanno messo in sicurezza sia il mezzo interessato sia l’intera area coinvolta, al fine di eliminare ogni possibile rischio ambientale o eventuali riaccensioni dell’incendio. Non si registrano feriti.