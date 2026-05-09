Modena: Daspo Willy, denunciato 31enne dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali.

Nel tardo pomeriggio del 30 aprile scorso, personale della Squadra Volante è intervenuto presso il parcheggio di un esercizio pubblico in via Emilia Ovest in quanto era giunta segnalazione di una lite all’esterno di un locale.

Sulla base delle testimonianze assunte sul posto e dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, gli operatori hanno ricostruito quanto accaduto: il 31enne con fare minaccioso impugnava un bloccasterzo per auto, colpendo dapprima il ginocchio di un uomo e poi il volto dello stesso, con calci e pugni, danneggiando inoltre anche la sua autovettura.

Il Questore di Modena, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti del 31enne, in quanto ritenuta persona pericolosa per la sicurezza pubblica, la misura di prevenzione atipica del DASPO urbano, cosiddetto “DASPO Willy”. Tale provvedimento, della durata di 3 anni, gli vieta l’accesso dalle ore 19.00 alle ore 7.00 ad esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento nonché il divieto di stazionare nelle immediate vicinanze di specifici esercizi ubicati nel comune di Modena.