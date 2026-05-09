Inaugurata in Municipio a Prignano la mostra dei reperti provenienti dalla rupe del Pescale

Da oggi la mostra dei reperti più significativi provenienti dagli scavi eseguiti dalì’archeologo Malavolti sulla Rupe del Pescale, riprodotti da Luca Bedini, sono esposti presso la sala convegni del Comune di Prignano. Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco, Mauro Fantini, Gianluca Pellacani in rappresentanza del Museo Civico, Pia Criscuolo dirigente scolastica dell’Istituto ‘Berti’, Walter Telleri per le Gev, Roberta Muccini in rappresentanza della Provincia, il parlamentare Stefano Vaccari e l’ing. Franco Stefani sostenitore del progetto.

Da tutti la sottolineatura del valore dell’iniziativa, che porta alla luce un aspetto sino ad oggi poco valorizzato della storia prignanese. “La scuola -ha annunciato la Preside- già dal prossimo anno scolastico lavorerà per formare tra i propri alunni delle vere e proprie guide esperte del sito”. Franco Stefani ha mantenuta ben viva l’attenzione degli oltre 60 ragazzi presenti, raccontando la sua esperienza di vita: dalle elementari a Varana agli attuali successi a livello mondiale che lo vedono, tra l’altro, attivo con due aziende, una negli Stati Uniti e una in Cina. Recarsi in Municipio consentirà una sorta di tuffo in circa 30.000 anni di storia di una preziosa area del comune appenninico