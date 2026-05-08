Sterlino, dal 13 maggio la rimozione dei pannelli esterni della palestra grande in fibrocemento amianto

A seguito di indagini svolte dal Comune in collaborazione con l’Ausl, si è riscontrato che i pannelli esterni di rivestimento della palestra grande dello Sterlino presentano fibre di amianto compattate all’interno dei pannelli stessi.
Elementi che, in quanto integri, non comportano pericoli per le persone. Infatti l’Ausl ha autorizzato la prosecuzione delle attività fino all’intervento di rimozione dei pannelli esterni previsto a partire dal 13 maggio.
Il progetto di rimozione dei pannelli, già approvato dall’Ausl, prevede la sostituzione degli stessi in materiale idoneo e anche la successiva rimozione del controsoffitto, che risulta degradato ma non contiene amianto.
La società Virtus Ginnastica è a conoscenza di questo tema e ogni settimana invia all’Ausl un report con le indagini svolte all’interno della palestra.
La durata complessiva dei lavori sarà di circa 70 giorni: la palestra pertanto sarà indisponibile per le attività sportive dal 13 maggio al 30 luglio.
I lavori di sola rimozione delle pareti di fibrocemento amianto dureranno invece 20 giorni.