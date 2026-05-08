Sabato 16 maggio a Reggio Emilia un convegno sull’educazione digitale. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al convegno “Educazione digitale e gradualità: la proposta dei patti digitali”, dedicato all’uso delle tecnologie digitali da parte di bambini e ragazzi, in programma sabato 16 maggio dalle 9.30 ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro n.44/c).

L’incontro vuole essere un’occasione di confronto tra istituzioni, scuole, famiglie ed esperti sul tema dell’educazione digitale, ed è promosso dai Centri per le famiglie della provincia, tra cui il Centro per famiglie del Comune di Reggio Emilia, e dal Coordinamento Pedagogico della Provincia. L’iniziativa fa parte del programma regionale “Connessi ….con cura”: incontri territoriali su patti digitali e educazione digitale” ed è rivolta a genitori, insegnanti, educatori, pedagogisti, operatori sociali, catechisti, capi scout e referenti delle associazioni educative e culturali della Provincia, per promuovere una riflessione condivisa sull’uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali da parte di bambini e adolescenti, valorizzando il ruolo dei cosiddetti “patti digitali” come strumenti concreti di collaborazione tra adulti.

Nel corso dell’incontro Giorgio Cipriani e Michela Minigher, pedagogisti e formatori esperti di media education dell’associazione Media, Educazione, Comunità, offriranno approfondimenti e buone pratiche per accompagnare le nuove generazioni nello sviluppo di competenze digitali più sane ed equilibrate. L’incontro esplorerà gli effetti degli schermi nelle diverse fasi della crescita o offrirà indicazioni pratiche ispirate all’esperienza dei Patti Digitali, come possibile modello di intervento e come base per un’alleanza tra adulti.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti della consigliera Luisa Carbognani, presidente della III Commissione Consiliare (Servizi sociali, sanità e assistenza) del Comune di Reggio Emilia.

È possibile iscriversi compilando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjZu80GIF1aYNjyvIgPxhdcTpUx4O3xyyYmynKScx4Sn_AxQ/viewform