Ilaria Capua presenta al Crogiolo ‘Non mollate. Manuale di resistenza per l’affermazione del talento femminile’

Domenica 10 maggio alle 18, Ilaria Capua presenterà al Crogiolo Non mollate. Manuale di resistenza per l’affermazione del talento femminile. «Ma chi ti credi di essere, Rita Levi Montalcini?» «Qui i concorsi si vincono in due modi: puoi portare voti al mio partito oppure mostrarti carina con me, chiamiamole pure gentilezze femminili».

Questi sono solo due esempi delle innumerevoli frasi gratuite, svilenti e avvelenate che le ricercatrici si sentono dire durante la loro carriera e che contribuiscono a far sì che il potere accademico sia ancora oggi saldamente in mano ai maschi. Attraverso storie vere, spesso dure ma sempre illuminanti, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale, mostra una via per resistere ai tanti meccanismi culturali e strutturali che ostacolano le carriere femminili: il soffitto di cristallo, le molestie, il sessismo quotidiano, il nepotismo, la precarietà, il giudizio sulla maternità e sul corpo delle donne. Ostacoli che non riguardano

solo l’accademia e il mondo della ricerca scientifica, ma attraversano molti ambienti di lavoro e di vita. Non mollate è un manuale di resistenza civile dedicato a tutte le donne e le minoranze che si ritrovano in contesti segnati da disuguaglianze, stereotipi e abusi di potere. È un invito lucido a riconoscere le dinamiche che producono esclusione e a tenere duro anche attraverso strumenti concreti come quelli descritti in queste pagine: una resistosfera – un insieme di virtù concrete come perseveranza, determinazione, intraprendenza, resilienza, curiosità, discernimento, autostima e tolleranza – da usare per non confondere la violenza subita con un limite personale.

Ilaria Capua, virologa e scienziata di fama mondiale, ha diretto il centro di ricerca d’eccellenza One Health dell’Università della Florida. Rientrata in Italia, insegna alla Johns Hopkins University SAIS Europe ed è editorialista del «Corriere della Sera». Tra i suoi libri ricordiamo Io, trafficante di virus (Rizzoli 2017), Il dopo (Mondadori 2020), Le parole della salute circolare (Aboca 2023).