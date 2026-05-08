Dall’8 al 10 maggio una delegazione bolognese in viaggio a Mauthausen

Dall’8 al 10 maggio Aned Bologna porta a Mauthausen e Gusen, come ogni anno, una delegazione composta da decine di persone e tanti giovani.

In particolare, quest’anno il Dipartimento Educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna ha erogato un contributo per i costi del viaggio a due studentesse della Scuola secondaria di primo grado Levi Montalcini (IC 22) e a una studentessa della Scuola secondaria di primo grado Dozza (IC 1).

Le studentesse hanno partecipato al concorso letterario organizzato da Aned Bologna in collaborazione con Anpi Bologna per l’anno 2025/2026, dal titolo “Spazi di Memoria. Storie di uomini e donne”, ottenendo una menzione speciale.

“I Viaggi della Memoria sono una delle esperienze più preziose per non dimenticare i campi di concentramento nazisti, l’olocausto e la tragedia del nazi-fascismo nel ‘900 – dichiara l’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Grazie ad Aned per il costante lavoro sulla memoria della deportazione. Ci sentiamo di accompagnare simbolicamente il viaggio di questi giorni, memori dell’esperienza dello scorso anno, in cui eravamo presenti insieme al consigliere Franco Cima e al presidente del Consiglio Regionale Maurizio Fabbri”.