Cura della Città, ecco il piano 2026 per il rifacimento di strade e marciapiedi a Bologna

Parallelamente ai grandi interventi infrastrutturali che riguardano la messa in opera delle linee del Tram, lungo le quali si sta anche facendo l’asfalto delle strade interessate, il Comune rafforza la manutenzione di strade e marciapiedi ammalorati con un piano che nel corso del 2026 vede stanziati quasi 12 milioni di euro complessivi.

Vediamolo nei dettagli: nelle scorse settimane è stata stanziata una somma straordinaria di 1 milione di euro per riparare le buche causate dal maltempo dei mesi scorsi.

Contestualmente sono iniziati interventi per il rifacimento di alcune strade e marciapiedi, che andranno avanti fino all’estate, nell’ambito di un accordo quadro finanziato a fine 2025, per una somma di 3.100.000 euro.

Alcuni interventi sono già stati eseguiti nelle scorse settimane: si va dai marciapiedi di via Orefici, via Caprarie e via Calzolerie, in pieno Quadrilatero, a via Corazza e via Rimini (Navile), via Rivabella e via Rialto (Santo Stefano), via Tevere (Savena), via Ada Negri (San Donato-San Vitale) e via Giordano sia marciapiedi che strada (Savena).

Questi invece gli interventi in corso: via Bergami e via Pasubio (rifacimento dei marciapiedi e realizzazione di nuovi golfi e poi della strada), via Melozzo da Forlì (rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi tra il civico 42 e via Battindarno), via Oberdan (ripristino basoli smossi e sigillature mancanti nel tratto tra via Marsala e Piazza San Martino, al civico 20, all’angolo con via San Nicolò e al civico 10), via Malaguti e rotonda Gherardini (rifacimento della fondazione e della pavimentazione stradale).

Già programmate inoltre le asfaltature delle vie San Domenico, Santa Lucia, Santa e Orfeo in Santo Stefano, quelle su estesi tratti di alcune direttrici come via Massarenti e via Libia (su quest’ultima compresi i marciapiedi). E ancora: via San Vitale in zona San Donato, mentre al Porto-Saragozza sono coinvolte via Valeriani, per i marciapiedi, e Vittorio Veneto e Col di Lana per le asfaltature, mentre al Navile gli interventi interessano le vie Di Vincenzo, Del Gomito e i marciapiedi di via Jussi e via Bonvicini. A Borgo Panigale-Reno saranno rifatti i marciapiedi delle vie Botticelli e Tisi e l’asfaltatura della rotonda di via Giotto e di via Bertocchi. Infine al Savena sono previste le asfaltature delle vie Domodossola, Abba, Piacenza.

Con l’ultima variazione di bilancio sono stati inoltre finanziati, con 4 milioni di euro, interventi su ulteriori strade tra cui un ulteriore tratto di Massarenti, Trebbo, via dell’Aeroporto, tratti di via Zanardi, Ferrarese e dell’Arcoveggio, via Sant’Isaia, via d’Azeglio, via Mattei, via Michelino, via Andreini, via Mezzofanti.

Contestualmente è stato approvato e aggiudicato un accordo quadro per garantire l’accessibilità di strade e marciapiedi, in linea con il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Sono previsti interventi su numerosi tratti di marciapiedi, adeguamenti di parcheggi e percorsi che possano essere fruiti a livello universale, da persone con disabilità secondo le linee guida del Piano, per un importo complessivo annuale di circa 2 milioni di euro.

Infine, è in corso la gara per l’aggiudicazione di un ulteriore accordo quadro per ponti e tombamenti, con cui contiamo di avviare i lavori della manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale del Cassero di Porta Galliera (250 mila euro) e del Ponte Battiferro (1 milione e mezzo di euro), importante collegamento ciclopedonale tra le sedi universitarie, entrambi in corso di finanziamento, il primo completamente a carico del Comune, il secondo co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.