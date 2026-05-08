Bologna celebra l’Europa: domani a FILLA una giornata di incontri, cinema e partecipazione civica

In occasione della Giornata dell’Europa, Bologna ospita domani sabato 9 maggio la Festa dell’Europa, un’iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza che animerà gli spazi di FILLA, nel Parco della Montagnola. Promossa dal Comune di Bologna insieme al Tavolo Europa, la manifestazione riunisce istituzioni, società civile, università e organizzazioni del territorio in una giornata dedicata ai valori europei e al confronto sul futuro dell’Unione.

La giornata prenderà il via alle ore 10 con “100 passi per l’Europa”, una passeggiata simbolica da Piazza Maggiore a FILLA. Alle 11 seguirà il concerto di apertura degli studenti della Scuola Rolandino, accompagnato dai saluti istituzionali del sindaco Matteo Lepore, dell’assessora alle relazioni internazionali Anna Lisa Boni e dell’europarlamentare Annalisa Corrado. A partire dalle 12, il Parco della Montagnola ospiterà attività aperte al pubblico come “Esploratori di Ereb” ed “Eco Sfida”, promosse rispettivamente da ACLI Bologna e Scambieuropei.

Nel pomeriggio, dalle 15, gli spazi di FILLA diventeranno il centro della programmazione, con un palinsesto che intreccia approfondimento, partecipazione e cultura. In Auditorium si aprirà un dialogo sulle carni alternative con Massimiliano Mazzanti e Francesco Nicolli dell’Università di Ferrara, accompagnato da un World Café a cura di Rethinking Climate. Seguirà la proiezione del film “Alla ricerca di Europa” e l’incontro con il regista Alessandro Scillitani. Nel corso del pomeriggio interverranno inoltre Ernic Pellegrinotti, presidente di Generazione Europa, e Silvia Albano, giudice del Tribunale di Roma e presidente di Magistratura Democratica.

Parallelamente, negli spazi del Lab, si svolgeranno attività partecipative e momenti di confronto promossi da diverse realtà attive sul territorio europeo e internazionale: il World Voices Lab a cura di WeWorld con il giornalista Alex Giuzio, i Dibattiti Europei della Gioventù Federalista Europea, un laboratorio sull’Europa promosso dalla rete Europa Porta Europa e un dialogo con i docenti Susanna Villani dell’Università di Bologna e Samuele Barbieri dell’Università di Ferrara, organizzato da Paideia.

La giornata si concluderà con “Bologna Chiama Europa”, un momento di confronto tra istituzioni locali e cittadinanza che vedrà gli interventi dell’assessora Anna Lisa Boni, del consigliere metropolitano delegato alle politiche europee Franco Cima e della consigliera comunale Mery De Martino, seguito dal “Comedy Break” dello stand-up comedian Matteo Fallica.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti stand informativi di Europe Direct, Europa Porta Europa, Informagiovani e Collectif pour un Service Civique Européen, mentre l’associazione Il Barattolo allestirà la mostra “European Cabaret”. Radio Città Fujiko seguirà l’evento come media partner ufficiale.

La Festa dell’Europa si inserisce nel percorso del Tavolo Europa del Comune di Bologna, una piattaforma partecipativa nata nel 2023 per rafforzare il dialogo tra territorio e Unione europea e promuovere la partecipazione civica alle politiche europee. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare il contributo dei fondi europei allo sviluppo di FILLA: gli spazi esterni del complesso sono stati cofinanziati dal programma europeo PN Metro Plus 2021-2027, che sostiene anche il progetto Officine della conoscenza e il Laboratorio mobile che sarà inaugurato il prossimo 14 maggio, mentre la realizzazione dell’edificio è stata finanziata dal PON Metro 2014-2020.