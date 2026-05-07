Su radio e tv italiane si parla di Nicole Minetti ogni 25 minuti

ROMA (ITALPRESS) – La concessione della grazia a Nicole Minetti tiene banco sui nostri media: da quando, lo scorso 11 aprile, è stata diffusa la notizia, il nome dell’ex consigliera regionale ha infatti ottenuto sulle radio e le tv italiane 1.197 citazioni, circa una ogni 25 minuti; il picco di menzioni (434) si è stato ottenuto martedì 28 aprile, quando il Quirinale ha chiesto al Guardasigilli Nordio chiarimenti su supposte falsità nella domanda di clemenza e la Procura di Milano è stata autorizzata ad avviare nuove indagini.

Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative a Nicole Minetti nel periodo compreso fra sabato 11 e la mattina di giovedì 30 aprile.

Il termine “grazia” raccoglie 1033 citazioni, mentre fra gli altri protagonisti della vicenda il più citato è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio (780), il cui operato è finito nell’occhio del ciclone ma è stato difeso dalla premier Meloni. Alle spalle di Nordio troviamo Il Fatto Quotidiano (553): è stata proprio un’inchiesta del giornale diretto da Marco Travaglio a mettere in dubbio i presupposti dell’istanza presentata per ottenere la grazia; quinto posto per Sergio Mattarella (471 citazioni), mentre Giuseppe Cipriani, erede della dinastia dell’Harry’s Bar e compagno di Minetti, con 397 citazioni precede il termine “adozione” (307).

Proprio l’adozione, da parte di Minetti e Cipriani, del bambino le cui condizioni di salute sono state uno dei motivi del parere favorevole alla grazia è fra i punti oscuri della vicenda riportati da Il Fatto Quotidiano.

All’ottavo posto troviamo Jeffrey Epstein (132 citazioni), fra le cui carte sono emersi diversi scambi di email con Cipriani, seguito da Gaetano Brusa (125), il sostituto procuratore che ha espresso parere favorevole alla domanda di grazia e, fanalino di coda, Sigfrido Ranucci (54), il conduttore di Report che aveva insinuato che Nordio avesse frequentato il ranch di Cipriani in Uruguay.

-foto Ipa Agency-

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