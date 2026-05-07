Sinner verso l’esordio a Roma “Cambia poco essere numero uno o due Atp”

ROMA (ITALPRESS) – “Roma è un torneo speciale per noi italiani. Ho avuto qualche giorno di riposo e sento di aver recuperato fisicamente da Madrid. Avrò due giorni per preparare gli Internazionali, ma cerco di stare il più possibile sul presente”. Il Foro Italico accoglie Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’esordio agli Internazionali d’Italia 2026. “A molti giocatori piacciono di più i tornei da una settimana, perchè passa tutto più velocemente. Mentre con il giorno libero ti alleni pensando alla partita dopo, che è sia un bene che un male. Mentalmente è più stancante giocare un torneo su due settimane”, ha detto il finalista dell’edizione 2025, che è il candidato principale alla vittoria finale, soprattutto in virtù del forfait del campione in carica Carlos Alcaraz, fermato da un problema al polso destro: “Carlos ha delle qualità incredibili e quando è nei suoi picchi è quasi impossibile stargli dietro. A me cambia abbastanza poco se sono uno, due o tre del mondo perchè la partita parte da zero e si gioca tutto in campo. Carlos è stato sfortunato e se fosse stato qui sarebbe stato diverso”, ha spiegato Sinner, che ha preso posizione in maniera forte in merito alla polemica dei circuiti Atp e Wta riguardo al rapporto prize money-ricavi nei tornei del Grande Slam. “Credo che facciamo di più rispetto a quello che riceviamo. Non si tratta solo dei top ma di tutto il parco giocatori. I Top 10 Atp e Wta hanno scritto una lettera lo scorso anno e non è ancora cambiato niente, negli altri sport se i top mandano una lettera importante credo che in 48 ore riceverebbero non solo una risposta ma anche un incontro. Speriamo che già nel torneo di Wimbledon la situazione del prize money cambi”, ha sottolineato il 24enne altoatesino, che ha chiesto rispetto, prima dei soldi, agli organizzatori dei Major: “Siamo in un momento dove ragazzi e ragazze sono uniti e stanno chiedendo rispetto dai tornei dello Slam, poi i soldi sono una conseguenza. Senza di noi i tornei non ci sono, siamo stati zitti per tanto tempo e siamo arrivati a un momento dove è giusto parlare”, la chiosa di Sinner, che sabato aprirà il suo torneo contro uno fra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.

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