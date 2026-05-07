Sabato 9 maggio a Reggio Emilia la 25esima edizione di Bimbimbici

Sabato 9 maggio tutti in sella alla due ruote per la venticinquesima edizione di Bimbimbici. L’ormai storica pedalata cittadina riservata a bambini, bambine e famiglie ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola e in generale nella vita quotidiana, riaffermando i temi della sicurezza e della salute legati al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani. Coinvolgendo in primis le famiglie, Bimbimbici, intende inoltre stimolare nei genitori, e più in generale nei cittadini, una riflessione generale sulla necessità di assumere comportamenti in grado di contribuire ad aumentare la vivibilità dei centri urbani utilizzando le piste ciclabili e le zone verdi della città.

“Bimbimbici è un appuntamento importante perché promuove una città più sicura, sostenibile e a misura di bambini e famiglie – ha sottolineato Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità sostenibile – Pedalare insieme significa educare a una mobilità diversa e valorizzare gli spazi pubblici e le connessioni ciclabili della città. Grazie a Fiab e a tutti i volontari che da venticinque edizioni rendono possibile questa bellissima iniziativa”.

Sabato 9 maggio la manifestazione, organizzata dall’associazione Fiab di Reggio Emilia con il patrocinio dal Comune di Reggio-Emilia, prenderà il via alle 16 da diversi punti della città per confluire in piazza Prampolini dove inizierà la pedalata collettiva verso il Parco delle caprette. L’arrivo è previsto al Parco di via Fucini dove i partecipanti potranno anche gustare una merenda offerta da Coop Alleanza 3.0.

Per la precisione, i ritrovi, a partire dalle 15.45, sono previsti in cinque diversi punti della città: nella piazza scolastica di via Gattalupa, alla Vasco Agosti di San Prospero Strinati, al Parco del Gelso, al centro Insieme della Canalina e al centro sociale Buco Magico. I gruppi si riuniranno alle 16.45 in piazza Prampolini dove dalle partiranno alla volta dell’aeroplano del parco Fucini. L’evento è gratuito e aperto a tutti.