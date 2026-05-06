Scienza e tecnologia in giro per Bologna con TICO: l’officina mobile della conoscenza

Giovedì 14 maggio alle 11 in piazza Lucio Dalla verrà inaugurato TICO, l’officina mobile della conoscenza promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con la collaborazione e il sostegno economico di Fondazione Golinelli e la collaborazione di Tper. Il progetto porterà nei quartieri della città attività gratuite di scienza e tecnologia, tra robotica, coding, intelligenza artificiale, stampa 3D, gaming, clima. La prima tappa rimarrà in piazza Lucio Dalla fino al 21 maggio, per poi proseguire in tutti gli altri quartieri di Bologna.

Il Comune di Bologna è da anni impegnato nella costruzione di strumenti e opportunità per affrontare il cambiamento climatico, leggere e comprendere i dati urbani, decidere insieme alla cittadinanza sul futuro della città. Sono iniziative che confermano Bologna come città laboratorio, capace di tenere insieme ricerca, cultura e partecipazione. Con TICO si compie un passo ulteriore nell’attuazione del progetto bandiera Città della Conoscenza: la promozione della cultura scientifica diventa una direttrice centrale e innovativa delle politiche comunali, intesa come presupposto essenziale per una cittadinanza attiva e consapevole.

In quest’ottica, TICO si inserisce nel più ampio progetto delle Officine della Conoscenza come un ulteriore tassello per arrivare direttamente nei quartieri, anche nelle aree più fragili della città. In sinergia e connessione con le altre principali politiche del Comune di Bologna – dal Gemello digitale civico a Bologna Missione Clima, da Bologna Verde alle azioni su mobilità sostenibile e democrazia digitale – l’obiettivo è affrontare l’iniquità di accesso al sapere, alla tecnologia e alla cultura scientifica, invertendo le logiche tradizionali: non aspettare che le persone raggiungano i luoghi della conoscenza, ma portare la conoscenza dove vivono le persone.

TICO è infatti un’officina mobile, un laboratorio itinerante su ruote che porterà nei quartieri queste opportunità: al suo interno si svolgeranno attività didattiche e iniziative per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e persone di tutte le età, legate all’intelligenza artificiale, alla robotica, alla realtà virtuale e aumentata e molto altro.

Si tratta di un progetto che punta ad essere inclusivo, perché gratuito e diffuso nei quartieri; democratico, perché vuole fare della conoscenza scientifica e tecnologica un bene comune alla portata di tutti; e anche rigenerativo, perché attiverà lo spazio pubblico attraverso nuove forme di partecipazione civica e di scoperta collettiva.

L’inaugurazione del 14 maggio in piazza Lucio Dalla si aprirà con una presentazione istituzionale del progetto e dei partner, della sua strategia, delle attività che accompagneranno questa prima tappa e delle prime anticipazioni sulle prossime tappe. A seguire, dal 15 maggio TICO aprirà le sue porte alle scuole e al pubblico fino al 21 maggio.

Le attività saranno articolate su due aree principali: robotica educativa, coding, intelligenza artificiale e fabbricazione digitale da un lato; transizione energetica, clima e scienze ambientali dall’altro. Le mattine saranno dedicate alle scuole, con laboratori guidati, mentre i pomeriggi e le sere saranno dedicati alla cittadinanza con percorsi di citizen science che coinvolgono attivamente le cittadine e i cittadini nella ricerca scientifica, momenti di esplorazione libera degli strumenti tecnologici e delle loro applicazioni e incontri pubblici con persone esperte di divulgazione e scienza.

Dopo la tappa di piazza Lucio Dalla, TICO continuerà il suo viaggio nei quartieri della città, raggiungendo durante la bella stagione alcuni luoghi significativi della cultura e della socialità del cartellone eventi di Bologna Estate.

Il progetto può contare sull’esperienza consolidata di Fondazione IU Rusconi Ghigi, già attiva in diversi luoghi della città con attività educative, formative e divulgative sulla natura, i temi del verde e più in generale della sostenibilità ambientale e sociale, che si occupa del coordinamento tecnico di progetto.

Fondazione Golinelli si occupa di coordinare, ideare e realizzare il ricco programma di divulgazione scientifica per il mondo della scuola e collabora al programma di attività per le famiglie e per il pubblico con una serie di attività fortemente orientate all’innovazione, sostenendo TICO con un contributo complessivo di 500 mila euro, destinati ad attività didattiche e formative gratuite e alle relative strumentazioni scientifiche e tecnologiche del laboratorio.

Infine, Tper supporta il progetto con una comunicazione ad hoc cittadina tramite i suoi canali fisici e digitali.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Per avere maggiori informazioni e restare aggiornati sul programma delle attività visitare questa pagina.